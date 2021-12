Fair-Kaufhaus spricht Dank aus

Ein anstrengendes Jahr liegt hinter dem Mitarbeiterteam des Fair-Kaufhauses. Großes Mobiliar bei den Spendern abholen, Haushaltswaren annehmen und einsortieren wie auch größere Dinge zu Bedürftigen bringen, gehört zu den Aufgaben der Helfer rund um Uwe Wildförster, der den Aktiven etwas zurückgeben wollte und eine Jahresabschlussfeier für die komplette Mannschaft organisierte.

Im Vorjahr hatte der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen eine Spende für eine Feier gegeben. Da diese nicht stattfinden konnte, stand dieser Betrag jetzt zusätzlich zur Verfügung. Denn Carmen und Thomas Wobker vom Industriehandel Wobker sponserten die diesjährige Feier mit 300 Euro.

Vorbereitet für seine 13 Mitarbeiter, darunter drei Frauen, hatte Uwe Wildförster unter anderem eine Tombola mit attraktiven Sachpreisen. Diese hatte er dem Sortiment des Fair-Kaufhauses entnommen. Ein kleiner Imbiss schloss sich an. Dann ging es für die Ehrenamtlichen weiter in das East-Side. Beim Bowling wurde die Kugel geschoben, und beim Abendessen stärkten sich die Helfer zwischendurch.

„Es soll ein Dank sein an die Mitarbeiter“, sagte Uwe Wildförster. Ganz großen Dank richtete der Leiter des Sozialkaufhauses an die vielen Spender, die zum Teil aus dem weiteren Umkreis kommen und die Einrichtung mit Waren beliefern. Einen Teil dieser Sachspenden hatte Wildförster vor einigen Monaten dem DRK mitgegeben, als sich dieses zur Hilfestellung in das Ahrtal aufmachte. „Da kann gerne noch mehr aus unserem Sortiment hingehen“, bietet er weitere Unterstützung an.