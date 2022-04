Familienkreise sollen neu belebt werden

Neuen Schwung in das Thema „Familienkreise“ möchte die Kolpingsfamilie bringen. Daher hatten die Verantwortlichen nun zu einem Info-Abend eingeladen. Und so gehts weiter:

Carolin Olbrich, Friedolin Sicking, Alexandra Ridder, Ingeborg Rygus und Hanna Engelshove (v.l.) hoffen auf eine Stärkung der Familienarbeit in Ostbevern.

Aktuell ruhen die Aktivitäten der Familienkreise in Ostbevern. Geht es nach der Kolpingsfamilie, soll sich das nun ändern. Am Montagabend luden die Aktiven zu einem ersten Informationsabend in das Edith-Stein-Haus ein. Ganz neu sei die Idee nicht, wie Schriftführer Friedolin Sicking erläutert.

Ursprünglich lag die Organisation der Familienkreise in Händen der Pfarrgemeinde St. Ambrosius, doch die Aktivitäten nahmen über die Jahre ab. Vor drei Jahren traten Verantwortliche der Kolpingsfamilie an die Gemeinde heran, um das Konzept mit neuem Leben zu füllen.

„Wir haben uns schon seit Jahren damit befasst, unsere Familienarbeit zu intensivieren“, verweist Sicking auf das vielfältige Engagement der Kolpingsfamilie. Man ermöglichte Besuche im Zoo Rheine oder richtete Waldspieltage aus. Die Pfarrgemeinde gab auch ihr „Okay“.

Acht Anmeldungen, vier weitere Interessierte

„Aber dann kam Corona. Wir haben drei Anläufe gestartet, mussten aber immer wieder zurückziehen.“ Nun also, aus Sicht der Beteiligten endlich, das erste Treffen, zu dem sich acht Familien angemeldet hatten, vier weitere bekundeten im Vorfeld ihr Interesse.

Die Bandbreite reiche von Familien mit Kleinkindern bis hin zu Ehepaaren, deren Kinder gerade das Haus verlassen haben. Alle Lebensformen seien willkommen, niemand werde abgewiesen, machen die Aktiven deutlich. Eine gewisse Starthilfe leistete an diesem Abend Carolin Olbrich vom Diözesanverband Münster. „Es gibt Familienkreise, die sich mit 22 Familien treffen. Ich habe aber auch schon Familienkreise kennengelernt, die nur aus drei Familien bestehen und sich über eine weitere freuen würden.“

Entsprechend sei die mögliche Zahl der entstehenden Familienkreise in Ostbevern noch offen. „Wir schauen mal, was die Leute möchten. Konkret festgemacht wird heute Abend noch nichts“, ordnet Sicking ein. Nur so viel sei bereits klar: Ein Folgetreffen ist vorgesehen, weitere Interessenten seien willkommen. Nähere Informationen gibt Alexandra Ridder,

01 74 / 43 32 510.