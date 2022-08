Faszination der Farben

Erst spät fand Werner Rotthove den Weg zur Malerei, so seit dem gibt es Tage, an denen er „gar nicht mehr von der Leinwand wegzubekommen ist“, sagt er selbst. Schon immer haben Farben den Ostbeverner fasziniert. Am 14. August eröffnet er seine erste eigene Ausstellung.

Künstler Werner Rotthove stellt in La Folie aus

Ein Leben ohne die Kunstmalerei mag sich Werner Rotthove kaum mehr vorstellen. Schon vor mehreren Jahrzehnten ist seine Leidenschaft dafür erwacht. Hat sich Rotthove in der Vergangenheit mehrmals mit anderen Künstlerinnen und Künstlern für Ausstellungen zusammengetan, will er seine Werke ab dem 14. August alleine präsentieren: Veranstaltet vom Verein OK.Ostbevern Kultur wird man seine Bilder im Kunstkubus La Folie und sehen können.

Theo Schäfer ist sein Lehrmeister

Eine kreative Ader wird Werner Rotthove schon im Kindesalter gehabt haben, denn: „Farben haben mich schon immer interessiert“, sagt der Ostbeverner im Gespräch. Berufstätig war er jedoch in einem ganz anderen Bereich, als Werkzeugmechaniker in der Autoindustrie in einem Lengericher Unternehmen.

Relativ spät, nämlich mit über 40 Jahren, fand er dann doch den Weg zur Malerei. Um seine technischen Fähigkeiten auszubauen, belegte er einen Kursus bei Theo Schäfer. „Er hat gesehen, dass ich ein gewisses Talent mitbringe“, erinnerte sich Rotthove an die Stunden bei seinem Lehrmeister. Weitere Kurse bei Schäfer, der vor fünf Jahren verstarb, machten aus Rotthove einen Maler der heute mit mehreren Techniken und in den verschiedensten Stilrichtungen arbeitet.

„ »Er hat gesehen, dass ich ein gewisses Talent mitbringe.« “ Werner Rotthove

Seine kreative Ader lässt er an vielen Orten fließen, denn sein Atelier kann überall sein. Mal findet der Schaffensprozess im Keller oder auch in der Garage statt, für Motive in der Natur packt er Staffelei und Farben ein und malt direkt vor Ort. Dort könne es sein, dass er sich inspirierende Objekte gerahmt vorstelle, bevor er den Pinsel zur Hand nehme, erläuter er eine Vorgehensweise.

Dieses tut er immer als Hobby, wie der Ruheständler sagt. Nichtsdestotrotz konnte er schon etliche seiner Werke verkaufen, auch Auftragsarbeiten sind dabei. Eine davon: ein Porträt des BAP-Sängers Wolfgang Niedecken, das er für einen Fan der Band fertigte. Mit etwas Glück wird Werner Rotthove auch dieses Werk bei der Ausstellung präsentieren können. In der Umgebung konnte man die Exponate des 67-jährigen schon häufiger bewundern, darunter auch beim WN-Malfestival in Münster.

Auf keinen Kunststil festgelegt

Festlegen lässt er sich nicht, denn einen bestimmten Kunststil verfolgt Rotthove nicht. Begann er damals bei Theo Schäfer eher mit Landschaftsmotiven, ist er aktuell mit abstrakter Kunst beschäftigt. Zigmal, so sagte Werner Rotthove, bringe er dabei die Farben auf die Leinwand und greife immer mal wieder zum Spachtel. „Das ist das spannende dabei“, erklärt er, dass manche der Bilder erst eine auch für ihn immer wieder neue Entwicklung durchmachen, bevor er sie als fertig bezeichnen will.

Als Rentner hat der Künstler noch mehr Zeit und auch Muße, sich intensiver mit den Acrylfarben und Motiven auseinanderzusetzen. Trotzdem: „Es kann auch mal sein, dass ich ein Vierteljahr gar nicht male“, erklärt der Hobbykünstler. „Aber ein anderes Mal bin ich dann von der Leinwand gar nicht mehr wegzubringen“, fügt er hinzu, dass die Faszination ihn dann mitnimmt.

Inspiration durch die Besucher

Davon profitieren konnten auch schon seine vier Enkelkinder, für die er seiner Fantasie freien Lauf ließ: In jedem Kinderzimmer bringt ein farbenreiches Tierbild Fröhlichkeit in den Raum.

Von seiner Ausstellung erhofft sich Werner Rotthove nicht nur Interesse seitens der Gäste. „Vielleicht bekomme ich durch die Reaktionen der Besucher noch Inspirationen für zukünftige Bilder“, sagt er. Die Präsentation in, und bei gutem Wetter auch außerhalb der Keimzelle an der Westbeverner Straße beginnt am Sonntag (14. August) um 11 Uhr.