Feinschliff für „Neue Mitte“

Mit den geänderten Planungen für die sogenannte „Neue Mitte“ in Ostbevern beschäftigte sich der Planungsausschuss. Rund 100 Anregungen, weiterführende Idee und Bedenken waren in den vergangenen Wochen eingegangen.

Die sogenannte „Neue Mitte“, also die Umgestaltung des Ortskerns, hat eine weitere Hürde genommen: Am Dienstagabend hat sich der Planungsausschuss im Detail mit den Anregungen und Bedenken, die sich aus der Anliegerversammlung ergeben haben, und weiteren Ideen und Vorschlägen aus dem politischen Raum beschäftigt. Am Ende wurde die überarbeitete Planung beschlossen.