Ferienspaß ist vielfach garantiert

Wer dieser Tage aus dem Fenster blickt und das trostlose Wetter sieht, kommt leicht ins Träumen und denkt an den Sommerurlaub. So ging es auch dem Planungsteam der Pfadfinder. Und darum startet in diesen Tagen die Anmeldung für das kommende Sommerlager, um schon heute einen Lichtblick für die Ferien zu schaffen. Die Pfadfinder fahren in diesem Jahr vom 15. bis 29. Juli (vierte und fünfte Ferienwoche) auf den Jugendzeltplatz nach Ankum ins Osnabrücker Land.

Osnabrücker Land als Ziel

„Diesen Platz kennen wir schon und sind dort sehr gerne zu Gast“, berichtet Stefan Rodine vom Orga-Team. „Das Osnabrücker Umland bietet tolle Möglichkeiten zum Wandern und für weitere Aktionen, außerdem ist der Platz von Wald umrandet und hat dadurch eine tolle Atmosphäre“, so Rodine weiter. An Programm bieten die Pfadfinder wieder eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem. So geht es selbstverständlich in den Freizeitpark und auch ein Besuch im Spaßbad steht auf der Agenda. Des Weiteren finden wieder Themen- und Aktionstage statt.

„Die Planungen laufen auf Hochtouren und wir sind zuversichtlich, dass wir wieder ein tolles Programm auf die Beine stellen werden“, teilen die Pfadfinder mit. Pfadfinder und interessierte Kinder können sich auf www.dpsg-ostbevern.de informieren. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Der Teilnahmebeitrag beträgt 300 Euro, Geschwisterkinder erhalten einen Rabatt. Für Familien, die sich den Teilnahmebeitrag nicht leisten können, gibt es Unterstützungsmöglichkeiten. Wer Fragen zum Lager und zur Anmeldung hat, kann sich unter sommerlager@dpsg-ostbevern.de melden. Die Anmeldung ist bis zum 28. Februar möglich.