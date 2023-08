Kita-Bauruine in Vollbrand

Die Kita-Bauruine an der Wagenbauerstraße in Ostbevern ist Geschichte: Am frühen Dienstagmorgen wurde das nie fertiggestellte Gebäude ein Raub der Flammen. Die Kripo ermittelt.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Wagenbauerstraße eintrafen, stand die Kita-Bauruine bereits in Vollbrand. „Wir haben uns daher zuerst darauf konzentriert, ein Übergreifen der Flammen auf die nebenstehenden Gebäude zu verhindern“, sagt Einsatzleiter Nico Holtkemper. Beim eigentlichen Bau, das sei sofort klar gewesen, sei nicht mehr viel zu retten gewesen. Der Schaden an umliegenden Gebäude hingegen ist eher gering. Durch die enorme Hitzeentwicklung zersplitterten Scheiben und wurden Rollladen und andere Teile angesengt.

Vollbrand mitten im Neubaugebiet

Es war kurz nach vier Uhr in der Nacht, als am Dienstag die ersten Ehrenamtlichen alarmiert wurden. Innerhalb kurzer Zeit rückten sie aus. „Sofort haben wir alle verfügbaren Einheiten alarmiert“, sagt der Einsatzleiter. Denn ein solcher Vollbrand mitten in einem Neubaugebiet sei eine Herausforderung. Rund 100 Einsatzkräfte aus Ostbevern, Brock und Westbevern sowie die TEO-Löschwasserkomponente waren vor Ort. Die Telgter wiederum standen bereit, um den Brandschutz in Ostbevern sicherzustellen. Auch Ehrenamtliche des DRK waren vor Ort, um die Versorgung der Einsatzkräfte während der kräftezehrenden Löscharbeiten sicherzustellen.

Brand der Kita-Bauruine in Ostbevern Rund 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Foto: Große Hüttmann Rund 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Foto: Große Hüttmann Rund 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Foto: Große Hüttmann Rund 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Foto: Große Hüttmann Rund 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Foto: Große Hüttmann Lichterloh in Flammen war die Kita-Bauruine beim Eintreffen der Feuerwehr. Foto: Yvonne Habelt Lichterloh in Flammen war die Kita-Bauruine beim Eintreffen der Feuerwehr. Foto: Yvonne Habelt Es kam zu kleineren Schäden an Gebäuden in der Nähe. Foto: Große Hüttmann Rund 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Foto: Große Hüttmann Rund 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Foto: Große Hüttmann Rund 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Foto: Große Hüttmann

Da Rauchschwaden über angrenzende Wohngebiete hinwegzogen, wurde die Bevölkerung auf verschiedenen Wegen, unter anderem über die Warn-App Nina-App. Großräumig wurde der Bereich um die Brandstelle abgesperrt. Aktuell dauern die Nachlöscharbeiten noch an.

Ursache noch unklar

Über die Ursache für den Brand ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei wurde alarmiert und wird sich, sobald möglich, die Brandstelle ansehen. Mit einem ersten Ergebnis der Untersuchungen ist frühestens am Nachmittag zu rechnen.

Die Bauruine an der Wagenbauerstraße hat eine lange Geschichte. Die Kita wurde von einem Investor teilweise errichtet, aber nie fertig gebaut. Seit längerer Zeit gibt es rund um das Projekt verschiedene Untersuchungen und juristische Auseinandersetzungen. Zuletzt hatte die Gemeinde vor rund zwei Jahren, nachdem lange Zeit nichts passiert war, den ursprünglichen Mietvertrag mit dem Investor gekündigt. Auch eine Beseitigung der Bauruine wurde geprüft.