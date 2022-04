Feuerwehr setzt auf Gespräche

Die Garage am Feuerwehr-Gerätehaus in Brock soll durch eine größere ersetzt werden und so auch dem Einsatzleitwagen für Brock Platz bieten.

„Wir hoffen nicht, dass es zur unendlichen Geschichte wird“, sagte der Leiter der Feuerwehr, Michael Saabe, in der jüngsten Sitzung des Rates, als es um das Standortsuchverfahren für das neue Gerätehaus der Wehr in Brock ging.

Seit vielen Jahren Thema

Seit mehreren Jahren beschäftigt dieses Thema nicht nur die Feuerwehrkameraden sondern auch Rat und Verwaltung. Der zuletzt anvisierte Standort an der Ladbergener Straße droht in letzter Konsequenz zu scheitern, werden nicht unter anderem kurzfristig Probleme der Entwässerung gelöst (WN berichteten).

Eine weitere Standortanalyse wurde daraufhin in Auftrag gegeben. „Die Datenerfassung ist abgeschlossen und aktuell findet die Auswertung durch das Ingenieurbüro statt“, berichtete Saabe in der Sitzung. Er machte auch noch einmal deutlich, dass es der Feuerwehr bei dem neuen Gerätehaus weniger um Optik als vielmehr um Funktionalität gehe. „Eine einfachere Bauweise für ein Gebäude, in dem Feuerwehr und Malteser untergebracht sind, das ist eine sinnbringende Konstellation“, sagte Saabe. Ob und wie viel Geld in die Optik des Gebäudes investiert werden müsse, stellte er in Frage. „Man darf den Moment nicht verpassen, in dem man auch mal loslassen muss“, signalisierte Saabe Gesprächsbereitschaft hinsichtlich möglicher Alternativen.

Und dann machte er auch gleich deutlich, was ihm und seinem Team dabei besonders am Herzen liegt: „Wir sollten miteinander und nicht übereinander reden – und das am besten noch vor den Ratssitzungen“, sagte der Feuerwehrchef. Das spare Zeit und beuge Missverständnissen vor.

Dieses „persönliche Wort“, wie Jochem Neumann (Grüne) es formulierte, stieß auch bei allen anderen Fraktionen auf volle Zustimmung. Fragen ergaben sich dennoch nach dem Jahresbericht der Wehr. „Der Einsatzleitwagen für Brock steht zur Zeit in Ostbevern, weil in Brock kein Platz ist“, sagte Andre Große Hokamp (CDU). Ob kurzfristig etwas geplant sei, um diese Situation zu ändern, folgte die Frage an die Verwaltung. „Wir sind auf dem Weg, die Kapazitäten dort zu erweitern“, sagte Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt. Die dort zur Zeit noch vorhandene zusätzliche Garage solle möglichst bald gegen eine größere ausgetauscht werden, so Witt weiter.

Doch auch wenn dort ein weiteres Fahrzeug untergebracht werden kann, so ändert das nichts daran, dass „schnellstens eine Problemlösung für den Standort Brock kommen muss. Wir benötigen zeitnah eine realisierbare, durchdachte und langfristige Lösung“, so Saabe.

Feuerwehr war immer eingebunden

Eine Lösung, an der die Verwaltung ebenso interessiert ist, wie die Politik. Immer wenn es um die Feuerwehr gehe, sei es für die Verwaltung obligatorisch alles zuvor mit der Wehrleitung abzustimmen, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak. Was die Kosten der Feuerwehr speziell im Hinblick auf den Bau eines neuen Gerätehauses beträfe, so müsse man schauen: „Was sind die Kosten für die Feuerwehr an sich und welche Kosten sind politisch gewollt, die aber nichts mit der Funktionalität zu tun haben.“

Doch nicht nur um das Feuerwehrgerätehaus in Brock ging es beim Jahresbericht der Feuerwehr. Auch das Einsatzgeschehen des vergangenen Jahres vernachlässigte Saabe nicht. So wurden er und seine Kameraden zu insgesamt 95 Einsätzen gerufen. 34 Mal gab es einen Brandeinsatz, 56 Mal galt es Technische Hilfe zu leisten und fünf weitere Einsätze unter dem Stichwort „sonstiges“ waren erfasst. In Summe kamen bei diesen Einsätzen 1675 Einsatzstunden zusammen. Damit liege man ungefähr auf dem Niveau der Vorjahre, wobei die „Einsatzzahlen ja immer die große Unbekannte sind“.