Finanzielle Hilfe kommt direkt vor Ort an

Eine willkommene Geldspritze konnte der Vorstand des Vereins Startbahn entgegennehmen. 1000 Euro überreichte Ingo Blome den Verantwortlichen im Boxlernstall. Deren Freude ob der finanziellen Förderung war groß. Die Kosten, die der Verein zu stemmen habe, seien umfassend und beträfen nicht nur Aufwandsentschädigungen und Lehrmittel, auch die Unterhaltungskosten und Reparaturen des Vereins-Gebäudes schlügen regelmäßig zu Buche, wie Vereins-Schriftführer Dr. Meinrad Aichner ausführte.

Da kam die Spende von Ingo Blome gerade recht. Der Augenoptiker konnte die sechswöchige Ausstellung „Walk of Frame History“, in der die Entwicklung der Sehhilfen deutlich gemacht wird, erst in seinem Ladenlokal in Ostbevern und aktuell in Telgte präsentieren. Verbunden ist die Ausstellung, eine Leihgabe von Oliver Alexander Kellner, mit einer Spende an eine gemeinnützige Organisation im Ort.

Für die Finanzhilfe dankte Dr. Meinrad Aichner im Namen des Vereins. „Das sind 1000 Euro, die uns wirklich gut tun“, sagte er.