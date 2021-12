Förderung für Belüftungsanlagen

Eine Förderung von Belüftungsanlagen in Schulen wurde genehmigt.

Maßnahmen an den Schulen

Der Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss der Gemeinde Ostbevern wurde jüngst von der Verwaltung darüber informiert, dass der Förderantrag für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in allen drei gemeindlichen Schulen gestellt worden ist. Nun hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Zuwendungsbescheide für alle drei Schulen in Ostbevern vorgelegt. Und die Gesamtförderung in Höhe von 1 424 000 Euro verteilt sich wie folgt: 500 000 Euro Ambrosius-Grundschule, 424 000 Euro Franz-von-Assisi-Grundschule und 500 000 Euro Josef-Annegarn-Schule.