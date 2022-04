Förderverein soll reaktiviert werden

Das Beverbad ist teuer und nicht zuletzt deswegen immer wieder Thema in der Politik der Bevergemeinde. Den hohen Kosten steht aber auch immer wieder das Bekenntnis zum Erhalt des Bades gegenüber.

Fördervereine – auch für Bäder in kommunaler Trägerschaft – gibt es auch in Nachbargemeinden. So zum Beispiel in Warendorf, wo der Förderverein Bürgerbad Warendorf es sich zu Ziel gesetzt hat, das Freibad unweit des Emssees zu erhalten und die Stadtwerke beim Betrieb des Bades zu unterstützen. Ein ähnliches Konstrukt gab und gibt es auch in der Bevergemeinde. Und dieser Förderverein soll nun – geht es nach einigen engagierten Schwimmern rund um Initiatorin Bärbel Schwarzkopf – reaktiviert werden. Anlass für die engagierte Gruppe ist die hohe Bedeutung des Bades für Ostbevern und auch das nähere Umfeld, insbesondere für Telgte. Berichte über die Situation des Hallen- und Freibads Ende vergangenen Jahres gaben schlussendlich den Anstoß, sich aktiv für das Bad einsetzen zu wollen.

Mit einer ersten Aktion möchte der Verein bei der Eröffnung der Freibadsaison Mitte bis Ende Mai starten. Dafür, aber auch für eine generelle Unterstützung, sind die Initiatoren auf der Suche nach weiteren Mitstreitern. Interessierte, die bei der Wiederbelebung des Fördervereins dabei sein möchte, erhalten die Kontaktdaten der zuständigen Personen im Rathaus oder auch direkt im Beverbad.