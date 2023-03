Frauen beschäftigen sich mit dem Klima

Einen Pilgertag zum Thema Klima bietet die KFD in Rheine an. Auch die Ostbeverner wollen teilnehmen.

Der Diözesanverband Münster bietet wieder einen Pilgertag an. Dieses Mal steht er am 15. April unter dem Motto Klima und findet in Rheine statt. Über verschieden lange Fahrrad- und Wanderrouten werden die KFD-Pilgerinnen ab 14 Uhr vor der Stadthalle Rheine erwartet. Dort startet das Programm mit einem Garten Eden, einem Markt der Möglichkeiten, Foodtrucks und einem Bühnenprogramm.

Die KFD St. Ambrosius bietet eine zweitägige Fahrradtour an und startet am Samstag (15. April) um 8 Uhr an der St.-Ambrosius-Kirche. Die Strecke beträgt 55 Kilometer. Es werden mehrere Pausen eingelegt. Die Rückfahrt ist am Sonntag (16. April) nach dem Frühstück. Es besteht auch die Möglichkeit, mit dem Zug nach Rheine zu fahren und nach der Veranstaltung zurückzukehren oder ebenfalls im Hotel zu übernachten und sonntags die Heimreise mit dem Zug anzutreten. Außerdem organisieren die KFD Telgte und Warendorf eine Busfahrt nach Rheine. Über dieses Angebot gibt die KFD St. Ambrosius ebenfalls Auskunft.

Der Teilnahmebeitrag für die Veranstaltung beläuft sich für Mitglieder auf zehn Euro und für Nicht-Mitglieder auf 15 Euro. Für die Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück werden 70 Euro pro Person berechnet und im Einzelzimmer 105 Euro. Verbindliche Anmeldungen werden bis zum 15. März erbeten bei Magdalene Löchte, 12 47 oder Maria Zimmermann, 59 61