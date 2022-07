Frauenanteil liegt bei 51,3 Prozent

Mit einer Enthaltung hat der Rat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause den „Gleichstellungsplan der Gemeinde Ostbevern für die Jahre 2022 bis 2026“ verabschiedet. 35 DIN-A4-Seiten umfasst der Bericht, der sich mit der Personalentwicklung der Gemeindeverwaltung befasst. Das ist auch sein Ziel: „Das in der Verfassung verankerte Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in der Gemeindeverwaltung Ostbevern durch Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen zu verwirklichen.

78 Personen arbeiten in der Gemeindeverwaltung

Wie sieht der Ist-Stand aus? Nun, in der Gemeindeverwaltung Ostbevern sind – Stichtag ist der 1. Januar 2022 – insgesamt 78 Personen beschäftigt, 40 davon sind Mitarbeiterinnen, der Frauenanteil beträgt damit 51,3 Prozent.

Das war nicht immer so: Wie dem Gleichstellungsplan zu entnehmen ist, lag der Anteil der Frauen im Jahr 2001 gerade mal bei 37,3 Prozent.

Die Frauen verteilen sich heute auf 31 in der Verwaltung (Männer 17), vier in den Schulen (Männer drei), zwei im Beverbad (Männer vier) und drei im Bauhof (Männer 14).

Sechs Beamte beziehungsweise Beamtinnen

Im Rathaus sind 17 Frauen in Teilzeit beschäftigt (Männer zwei), in den Schulen sind es vier (kein Mann), im Beverbad gibt es keine Teilzeitbeschäftigte (ein Mann), dafür aber drei im Bauhof (Männer zwei).

Sechs Beamte beziehungsweise Beamtinnen sind in der Gemeindeverwaltung beschäftigt: vier Frauen und zwei Männer. 72 Personen laufen unter Beschäftigte.

25 im höheren und gehobenen Dienst

Im höheren und gehobenen Dienst gibt es 25 Bedienstete. Elf oder 44 Prozent davon sind Frauen. Im mittleren und einfachen Dienst arbeiten 48 Personen, 26 davon – oder 54,2 Prozent – sind Frauen. Der Anteil der Frauen im höheren/gehobenen Dienst hat sich damit gegenüber dem 1. Januar 2001 von 20 auf 44 Prozent mehr als verdoppelt. Im Bereich des mittleren und einfachen Dienstes ist der Frauenanteil seit 2001 kontinuierlich von circa 40 auf nunmehr rund 55 Prozent gestiegen.

Auch über die Altersstruktur gibt der Bericht Auskunft. 2010 lag das Durchschnittsalter in der Gemeindeverwaltung sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern bei knapp über 45 Jahren. In den vergangenen Jahren hat sich dieses Durchschnittsalter bei den Frauen kaum verändert, sehr wohl aber bei den Männern: Er liegt bei den Herren der Schöpfung derzeit bei rund 50 Jahren.

Sechs geringfügig Beschäftige

Darüber hinaus sind bei der Gemeinde derzeit sechs geringfügig Beschäftige, darunter eine Frau, angestellt, die bereits das gesetzliche Rentenalter überschritten haben. Bleiben diese sechs Mitarbeitenden bei der Ermittlung des Durchschnittsalters unberücksichtigt, liegt das Durchschnittsalter bei den Frauen bei rund 44,3 Jahren, bei den Männern bei rund 46,9 Jahren.

Im Detail sieht die Altersstruktur so aus: Circa 25 Prozent der Beschäftigen sind zwischen 20 und 35 Jahre alt, circa 23 Prozent zwischen 36 und 50 Jahre und 52 Prozent über 50 Jahre, von denen wiederum neun das 60. Lebensjahr überschritten haben.

75 Beförderungen in 20 Jahren

Thema Beförderung: Von 2001 bis 2021 wurden insgesamt 75 Bedienstete, davon 42 Mitarbeiterinnen und 33 Mitarbeiter, befördert. Bei einem Frauenanteil von 56 Prozent – bei einem Gesamtfrauenanteil in der Gemeinde von derzeit rund 50 Prozent – sei festzustellen, dass die angestrebte Quote überschritten werden konnte, heißt es im Bericht.

Soweit der Ist-Stand. Was will die Gemeinde künftig zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen, zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf tun?

Bei der Sprache fängt bekanntlich alles an. Der Gleichstellungsplan sieht deshalb eine Arbeitsgruppe unter Federfügung der Gleichstellungsbeauftragten vor, die dazu einen Leitfaden erarbeiten soll.

Unter dem Punkt „Stellenausschreibung“ heißt es etwa: „Alle Bediensteten mit Leitungsfunktion motivieren und unterstützen Frauen in ihrem Fachbereich darin, sich verstärkt um höherwertige Funktionen zu bewerben und diese wahrzunehmen.“

Fortbildung und Personalentwicklung

Beim Thema „Fortbildung und Personalentwicklung“ heißt es zum Beispiel: „Frauen sind mindestens entsprechend ihrem Anteil bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu berücksichtigen.“

Und was enthält der Plan in Sachen „Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf“? Hier ist unter Punkt 1 zu lesen, dass „alle Bediensteten durch den Fachbereich I/Personal beziehungsweise die Servicestelle Personal über die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen bezüglich der Freistellung (zum Beispiel bei der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen), der Reduzierung der Arbeitszeit, der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit sowie über die sich daraus ergebenen persönlichen und finanziellen Konsequenten informiert“ werden müssen.

Und auch das steht im Plan: „Primäres Instrument der Gemeinde Ostbevern, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zu fördern, ist die flexible Arbeitszeit.“ Neue Arbeitsformen gehören dazu.