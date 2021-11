Freie Fahrt ab dem 23. Dezember

Seit dem 7. Oktober laufen die Sanierungsarbeiten an der L 830 zwischen Ostbevern und Brock. Zur Durchführung der Arbeiten war es nötig, die Verbindung zwischen Ostbevern und seinem Ortsteil vollständig zu unterbrechen.

In der kommenden Woche nun wird der Landesbetrieb Straßen NRW die Sanierungsmaßnahmen im zweiten Bauabschnitt fortsetzen und deshalb voraussichtlich ab Dienstag (16. November) die Straße von Ostbevern aus Richtung Brock für die Durchfahrt sperren.

Für die Fahrt zum Bahnhof mit dem Bus oder Pkw ist eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Fahrradfahrer können den Radweg entlang der L 830 bis zum Bahnhof weiterhin nutzen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt an der Bahnüberführung laufen zwar im Zeitplan, können jedoch noch nicht wie geplant vor dem Wechsel in den zweiten Bauabschnitt vollständig abgeschlossen werden. Denn nach dem Ausbau der alten Straßenschichten wurde festgestellt, dass die ursprünglichen Rinnenanlagen am Straßendamm nicht mehr zu erhalten sind. Der Unterbeton weist Frostschäden auf und ist wurzeldurchwachsen. Das bedeutet, dass rund 800 Meter Entwässerungsrinnen am Fahrbahnrand zusätzlich erneuert werden müssen.

Damit aber nicht die gesamte Baustelle in Verzug gerät, wird ab der kommenden Woche zeitgleich im ersten wie im zweiten Bauabschnitt gearbeitet.

Anlieger und Personen, die von Brock aus den Bahnhof erreichen müssen, können die Straße jedoch befahren. Es kann allerdings zu Behinderungen durch die noch auszuführenden Arbeiten an den Rinnenanlagen kommen.

Der Landesbetrieb Straßen NRW rechnet derzeit damit, dass die L 830 am 23. Dezember wieder für die Durchfahrt freigegeben werden kann.