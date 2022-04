Freiluft-Jedermann-Turnier zum Start in die Saison

Die Mitglieder des Tennisclubs Ostbevern stehen ungeduldig in der Startlöchern: Am Wochenende erfolgt der Saison-Auftakt – und das bereits unter Wettkampfbedingungen.

Auf die Plätze, fertig, los – heißt es am Sonntag (24. April) beim Tennisclub Ostbevern. Bereits um 12.30 Uhr treffen sich die Mannschaftsführerinnen und Mannschaftsführer der zwölf Erwachsenenmannschaften, um unter Anleitung von Sportwart Frank Müller wichtige Hinweise zum Ablauf der diesjährigen Freiluftsaison zu erhalten.

Neu ist, dass nur die Seniorenmannschaften Damen 1, Herren 1 und Damen 40 als Sechser-Mannschaften antreten. Alle anderen Teams treten als Vierer-Mannschaft an. Neu ist auch, dass der dritte Satz immer als Match-Tiebreak ausgespielt wird.

Ein besonderer Punkt wird die Einweisung der Mannschaftsführer in den Umgang mit dem Defibrillator durch Johannes Eling sein. Einmal schon hat ein Defibrillator geholfen, einen Tennisspieler zu reanimieren. „Daher gehört die Einweisung in den Gebrauch des Gerätes fortan zum festen Bestandteil des Mannschaftsführer-Briefings“, heißt es in einer Pressemitteilung des TCO.

Um 14 Uhr folgt die Begrüßung der Neumitglieder und der Schnuppermitglieder, die 2022 erstmals auf der TCO-Anlage den Schläger schwingen werden. Die Neu- und Schnuppermitglieder werden von Frank Müller und dem TCO-Vorsitzenden Peter Börsch mit den Einrichtungen auf der Tennis-Anlage und der neuen TCO-App zur Platzreservierung vertraut gemacht. An diesem Tag erfolgt auch die Einteilung der Trainingsgruppen, die in den nächsten Wochen das Tennisspiel erlernen oder vorhandene Kenntnisse vertiefen werden. Eingeladen sind neben den bereits vorgemerkten Teilnehmerinnen und Teilnehmern alle, die in diesem Jahr beim TCO mit dem Tennisspiel starten möchten.

Ab 15 Uhr startet das erste Freiluft-Jedermann-Turnier, zu dem alle TCO-Mitglieder eingeladen sind. Da der Termin in die Osterferien fällt und parallel die Kirmes in Ostbevern stattfindet, wird um eine Anmeldung über das Homepage-Kontaktformular bis heute Mittag gebeten. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Mehr Informationen zum TCO gibt es unter