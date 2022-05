Freiwillig aus der Puste kommen

„Hinsetzen, aufstehen, laufen, auf den Rücken, aufstehen“, deutlich und zackig hallen die Kommandos von Boxtrainer Hartmut Bauersfeld durch die Sporthalle des Boxlernstalls. Und die Schüler der Klasse 7d der Josef-Annegarn-Schule? Die kommen ganz schön ins Schnaufen. Zwei Jahre Corona-Pandemie ohne die sonstigen Freizeitaktivitäten stecken ihnen in den Knochen.

Normalerweise 20 Schüler in der Betreuung

„Wir müssen die Leute aus ihrer Lethargie holen und sie neu motivieren zu kommen“, ist auch Dr. Meinrad Aichner, Schriftführer des Vereins Startbahn, überzeugt. Denn normalerweise werden im Durchschnitt um die 20 Schüler im Boxlernstall betreut. „Aktuell sind es gerade einmal sieben“, sagt Lehrer Manfred Pieper. Deswegen sind in diesen Wochen verschiedene Klassen der Josef-Annegarn-Schule in der Einrichtung zu Gast. Und es zeichnet sich schon ein kleiner Erfolg ab. In den Klassen die bereits vor den Osterferien den Boxlernstall besucht haben, gibt es Jungs, die Interesse haben. „Die vier Jungs hätte ich auch gerne hier“, sagt Hartmut Bauersfeld. Doch eins ist für die Verantwortlichen ganz klar: „Bei uns gibt es keinen Zwang. Die sind alle freiwillig hier“, bringt des Meinrad Aichner auf den Punkt. Es sei jetzt einfach wichtig, die Jugendlichen aus ihrem „alten Trott“ herauszuholen. „Vor Corona hatten die zwölf-, 14- oder 16-Jährigen einen Zeitplan“, sagt Bauersfeld. Während der Pandemie mussten Ersatzbeschäftigungen her. Der Boxtrainer wackelt mit den Daumen. „Daddeln ist da einfach bequemer als Sport machen.“

Überhaupt habe sich die Jugend in den vergangenen zehn Jahren verändert, hat Bauersfeld die Erfahrung gemacht. „Da ist kein Zug mehr dahinter. Die Jugendlichen sind zum Teil so ein bisschen wie ein Schwamm und nicht richtig greifbar“, sagt der Boxtrainer. Im Boxlernstall müsse man allerdings schon etwas Biss mitbringen und den Willen, mehr aus sich zu machen. Hilfreich wären da immer ein paar „Zugpferde“, und eine Gruppenstärke von rund zehn bis zwölf Teilnehmern wäre optimal, formuliert es Bauersfeld. Und Lehrer Manfred Pieper stimmt ihm zu. Nur bei einer solchen Größe könne sich eine wirkliche Gruppendynamik entwickeln. „Bei nur fünf Leuten ist das auch bei der Nachhilfe nicht ganz einfach“, sagt er mit Blick auf das Sozialkompetenztraining. Diese spezielle Angebot musste aufgrund der Pandemie ebenso ruhen, wie zahlreiche weitere Angebote des Vereins „Startbahn“. „Wir hoffen, dass wir das nach den Sommerferien wieder aufnehmen können“, sagt Meinrad Aichner.

Bauersfeld seit Februar im Team

Bauersfeld, der im Februar den Trainerposten im Boxlernstall übernommen hat, ist begeistert von der Ausstattung des Trainingsareals in Ostbevern. „Die sind hier super ausgestattet“, sagt er. Zahlreiche Trainingsgeräte und Ausstattungsgegenstände – wie Handschuhe oder Kopfschutz – seien vorhanden. „Und das, was nicht da war, wurde kurzfristig beschafft“, freut er sich über optimale Bedingungen.

Mit den Besuchen der verschiedenen Klassen der Josef-Annegarn-Schule hoffen die Verantwortlichen nun, „das Geschäft“ wieder ankurbeln zu können. Allerdings müssen sich die Jugendlichen dabei im Klaren sein: „Erst wird gelernt – dann wird geboxt.“

Ein paar Kandidaten sieht auch Lehrerin Johanna Scheid in ihrer Klasse. Aber, ob sie das kostenlose Angebot des Vereins annehmen und regelmäßig aus der Puste kommen wollen, entscheiden sie ganz allein und ohne Zwang.