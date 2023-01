Freude über Auftragsboom

Die sehr große Nachfrage nach Elektroantriebslösungen für Zwei- und Dreiradfahrzeuge in Indien hat beim Joint-Venture von Friwo und der indischen Uno-Minda-Gruppe bereits zu Aufträgen und Absichtserklärungen über ein Gesamtvolumen von mehr als 400 Millionen Euro geführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Aufträge sollen in den Jahren 2023 bis 2026 zu Umsätzen führen. Auftraggeber sind mehrere renommierte indische Fahrzeughersteller.

Darüber hinaus laufen weitere vielversprechende Gespräche auch mit namhaften japanischen Herstellern über Aufträge, die das genannte Umsatzpotenzial weiter deutlich erhöhen könnten, so Friwo weiter. Nachdem sämtliche Formalitäten und rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt seien, laufe der Aufbau der dafür benötigten Produktionskapazitäten auf Hochtouren, so dass mit der Aufnahme der Produktion in der eigenen Fertigungsstätte im zweiten Quartal 2023 gerechnet werde. In der Fabrikationsanlage südlich von Neu-Delhi können komplette System-Lösungen im Bereich E-Drive hergestellt werden, die die notwendige Hardware und die passende Software-Architektur umfassen. Die Anlage ist zunächst auf einer Fläche von rund 15 000 Quadratmetern konzipiert, kann aber bei einer anhaltend hohen Nachfrage zeitnah umfangreich erweitert werden. Uno Minda wird die Produktionsanlage finanzieren und bauen und an das Joint-Venture weitervermieten. Die übrigen Investitionen im zunächst einstelligen Millionen-Euro-Bereich für den Aufbau der Produktionslinien werden anteilig von den beiden Joint-Venture-Partnern – Uno Minda 50,1 Prozent und Friwo 49,9 Prozent – getragen.

„ Wir sind überwältigt von der enormen Nachfrage nach unseren elektrischen Bauteilen und Antriebssystemen in Indien. “ Friwo-Mitteilung

Bis zum Produktionsstart in dieser Anlage sollen erste Aufträge in einer temporären Fertigungsstätte produziert werden. Dank dieses Auftragsbooms nehme das Joint-Venture von Uno Minda – einem weltweit aktiven Technologieführer in der Automobil- und Fahrzeugzulieferindustrie – und Friwo damit bereits jetzt eine marktführende Position bei E-Mobility-Antriebslösungen für Zwei- und Dreiradfahrzeuge in Indien ein und strebe einen substanziellen Anteil am bis zum Jahr 2027 auf rund 4,5 Millionen Fahrzeuge bezifferten Marktvolumen an, heißt es von dem Ostbeverner Unternehmen weiter. Getrieben von Förderprogrammen und Initiativen der indischen Regierung zur Bekämpfung der massiven Umweltverschmutzung soll der Anteil der Fahrzeuge mit Elektroantrieb dann bei rund 15 Prozent des Gesamtmarktpotenzials von bis zu 30 Millionen Zwei- und Dreirädern liegen.

Auftragsvolumen von mehr als 400 Millionen Euro

„Wir sind überwältigt von der enormen Nachfrage nach unseren elektrischen Bauteilen und Antriebssystemen in Indien. Ein Auftragsvolumen von mehr als 400 Millionen Euro nach so kurzer Zeit hätten wir nicht für möglich gehalten. Und das muss noch lange nicht das Ende der Erfolgsgeschichte sein, die wir mit unserem Partner Uno Minda schreiben. Gemeinsam wollen wir ab 2023 mit unserer neuen Produktionsanlage den riesigen indischen Markt für Zwei- und Dreiräder mit Elektroantrieb prägen und mitentwickeln. Dies wird sich in den nächsten Jahren sehr positiv auf unsere Ergebnisse auswirken“, kommentiert Rolf Schwirz, Vorstandsvorsitzender der Friwo AG. Friwo erhält nach eigener Aussage ab dem Erreichen der Gewinnschwelle aus dem Joint-Venture Lizenzeinnahmen von vier Prozent für die Einbringung seines einzigartigen technologischen Know-hows bei elektrischen Antriebssystemen. Hiermit wird unter der Prämisse eines erfolgreichen Produktionsanlaufs in kleinerem Umfang bereits im zweiten Halbjahr 2023 gerechnet. Zudem fließen dem Unternehmen positive Ergebnisse anteilig zur Beteiligung am Joint-Venture zu. Wie avisiert dürfte dies bereits im nächsten Geschäftsjahr in kleinerem Umfang und in den Folgejahren zu signifikanten Gewinn- und Cashflow- Beiträgen führen, die das auch ohne das Joint-Venture erwartete positive Jahresergebnis weiter verbessern würden.