Freundschaften wieder aufleben lassen

Die Sonne strahlte vom Himmel, auf den Tischen strahlten Sonnenblumen:

Ein buntes Miteinander und viel gute Laune herrschte am Samstag auf der Fläche vor der Kulturwerkstatt. Kein Wunder, denn nach langer Corona-bedingter Auszeit freuten sich die Mitglieder und Freunde des Vereins „Wi(h)r“ ganz besonders auf ihr Sommerfest. Die Organisatoren hatten sich dafür auch einiges einfallen lassen.

„Wir können nach langer Zeit mal wieder in der Öffentlichkeit etwas machen“, sagte Christian Kötter vom Verein erfreut. „Das heißt aber nicht, dass wir in den letzten Monaten nicht gearbeitet haben“, stellte er gleichzeitig klar. Denn die Probleme, mit denen sich Asylbewerber auseinander setzen müssen, seien auch während der Pandemie nicht weniger geworden. „Wir haben Hilfe in Einzelfällen gegeben“, erklärte Kötter. Unter anderem habe man den Geflüchteten in Online-Gesprächen Unterstützung bei deren Alltagsschwierigkeiten geben können.

„Für die Integration war Corona Käse, also gar nicht gut“, sagte der Vereinsvorsitzende. „Nun werden wir sie und die Freundschaft wieder befeuern und ins Leben zurückrufen“, freute sich der „Wi(h)r-Chef“ über die Möglichkeit, das Sommerfest veranstalten zu können.

Dieses war gespickt mit Gute-Laune-Garantien. Neben Bewegungs- und Glücksspielen wie auch Bastelaktionen für die kleinen Besucher hatten die Verantwortlichen das Theater „Don Kidschote“ eingeladen, ein Vergnügen auch für die Großen.

Und auch wenn das Sommerfest durchgeführt werden durfte: Die Angebote, mit denen viele Ehrenamtlichen die Flüchtlinge unterstützen, liegen immer noch weitgehend brach. Das soll sich jedoch schon bald ändern „Das Sprachcafé wird ab Oktober wieder starten“, kündigte etwa Heinz-Josef Zumhasch an.