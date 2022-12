Frieden bringen, suchen und finden

Traditionell wartet der Musikverein am vierten Adventssonntag mit seinem Weihnachtskonzert in der St.-Ambrosius-Kirche auf. Aufgrund des Finalspiels der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich das Orchester aber dazu entschlossen, in diesem Jahr einmalig auf einen Freitagabend auszuweichen, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressenotiz. So sind alle Zuhörer am Freitag (16. Dezember) um 19 Uhr in die St.-Ambrosius-Pfarrkirche eingeladen, den weihnachtlichen Klängen zu lauschen.

Die Vorfreude der Musikerinnen und Musiker ist groß, heißt es vom MVO weiter. Mussten sie doch aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre hintereinander auf ein Weihnachtskonzert verzichten. Dirigent Norbert Göttker möchte einmal mehr die Vielfältigkeit des Musikvereins als symphonisches Blasorchester herausstellen.

„Eröffnen wollen wir klassisch mit einem Marsch von Georg Friedrich Händel und einem wunderbaren Arioso von Johann Sebastian Bach“, so der musikalische Leiter. Bekannte Melodien aus Filmen wie „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, „Wie im Himmel“ und „Der Polarexpress“ sollen die Zuschauer zum Träumen verleiten.

Ein besonders anspruchsvolles Stück hat sich das Orchester mit einer zeitgenössischen Bearbeitung des Kanons „Dona Nobis Pacem“ vorgenommen. Der Arrangeur widmet es denen, die den Frieden bringen, ihn suchen oder ihn gefunden haben. Mit Weihnachtsdauerbrennern wie „Last Christmas“ oder „Jingle Bell Rock“ verspricht das Orchester das Programm abzurunden, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte.

Unter der Leitung von Norbert Göttker proben die über 50 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins bereits seit dem Spätsommer zielstrebig auf das Konzert hin, teils in Registerproben und natürlich auch in zahlreichen Gesamtproben, schreiben die Verantwortlichen weiter. „Es eines unserer musikalischen Highlights in jedem Jahr, daher freuen wir uns, wenn möglichst viele Besucher in die Kirche kommen“, so der Dirigent. Der Eintritt ist wie in all den Jahren frei.