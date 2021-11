Ein bedeutungsvoller Festakt der Gemeinde ist die Veranstaltung auf dem Alten Friedhof, um am Volkstrauertag der Gefallenen der Kriege zu gedenken und zum friedvollen Miteinander aufzurufen. Eine Tradition, die nicht mehr in jedem Ort begangen wird, wie Bürgermeister Karl Piochowiak eingangs sagte. Umso erfreulicher war es, dass auch einige junge Familien daran teilnahmen.

Eine Selbstverständlichkeit ist es für viele, sich an der Zeremonie zu beteiligen. Der Musikverein zog mit einem Trommelmarsch zur Gedenkstätte, gefolgt von Vereinen und Verbänden. Einen dem Tag würdigen Auftritt leistete auch der Männergesangverein, der mit dem Europa-Lied „Der Freundschaft Band“ um Freiheit und Frieden für die Welt warb.

Seines Erachtens, so Karl Piochowiak in seiner Ansprache, zeigten sich die Staaten, die auf stabile politische, demokratische Systeme vertrauen könnten und verfassungsmäßig unumstürzbar seien, als besonders wehrhaft. „Daher habe ich Vertrauen, dass uns die Systemverweigerer, Extremisten, die politisch Irregeleiteten, die es auch in Deutschland – und manchmal mitten unter uns – gibt, nicht in die Defensive bringen“, sagte er. Gleichzeitig gelte es, achtsam zu bleiben, damit dieses auch so bliebe. „Die Grundsätze unserer Friedensgesellschaft dürfen wir nicht hergeben.“

Das Grundgesetz enthalte den klaren Auftrag zu Einheit und Freiheit. Das eindeutige Bekenntnis zu Menschenrechten und Grundgesetz dürfe daran erinnern, das man wachsam sein müsse und sich nicht durch „oberflächliche, zuweilen auch staatszersetzende Kräfte“ gefährden zu lassen.

„Es ist gut, dass uns der heutige Volkstrauertag all das Leid, den Tod durch Kriege und Terror, aber auch die Grundlagen für Frieden und Versöhnung in Erinnerung ruft“, sagte Piochowiak. Er halte es für eine große Aufgabe unserer Gesellschaft, die nachwachsenden Generationen in dem Wissen, dass wir in Deutschland vom politischen System stabil und sicher aufgestellt seien, wachzuhalten. Er dankte dem Kinder- und Jugendwerk, ebenso den Kulturschaffenden, den Kirchen und Hilfsorganisationen, den Reservisten, Schulen und den vielen Bürgern, die sich für die gerechte Sache einsetzten.

„Wenn wir gemeinsam genau dort, wo wir hingestellt sind, dies leisten, wird mir nicht bange um unseren Teil, den wir zur Erhaltung des Friedens und der Versöhnung in Ostbevern beitragen können“, erklärte der Bürgermeister und verneigte sich symbolisch vor den Opfern von Krieg und Terror. Das taten auch die Reservisten mit der Kranzniederlegung.

Einen beeindruckenden Teil des Festaktes fügten einige MVO-Bläser gemeinsam mit dem MGV hinzu: Sie brachten das Lied „Hevenu Shalom Alechem“ zu Gehör und baten mehrsprachig damit um Frieden für alle, Frieden für die Welt.