Frieden ist das zentrale Thema

Zu einem kleinen Neujahrsempfang hatte am gestrigen Sonntag die Kirchengemeinde St. Ambrosius in das Edith-Stein-Haus eingeladen. Nach dem Gottesdienst kam man dort zu Getränken und Gesprächen zusammen. Die Messe hatte Pfarrer Marco Klein unter das Thema „Frieden“ gestellt. Das passte gut, zumal es sich gestern um den 56. Weltfriedenstag handelte. „Wir haben um den Verstand der Regierenden gebetet“, so der Geistliche. „Vielleicht ist es das, was die Welt jetzt braucht“, meinte Marco Klein. Er hoffe, dass „die Sturköpfe“ in diesem Jahr richtig handeln.