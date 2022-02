Frühlingsfest mal ganz anders

Seit Beginn der Pandemie ist es für die ausländischen Schüler an der Loburg überaus schwierig bis nahezu unmöglich, in ihre Heimat zu fahren. Deswegen ist ihr zweites Zuhause in Ostbevern für die umso wichtiger geworden, sagt Sebastian Wellie.

Die Internatsschüler an der Loburg haben in den vergangenen Jahren kaum die Möglichkeit gehabt, in die Heimat zu reisen.

Das zweite Zuhause für die Internatsschülerinnen und -schüler zu sein, stand schon immer im Fokus der pädagogischen Arbeit an der Loburg. Durch die Corona-Pandemie ist das noch wichtiger geworden, denn etlichen der ausländischen Jugendlichen war es über längere Zeiträume nicht möglich, in die Heimat zu ihren Familien zu reisen.

Vor allem in China waren die Einreisebestimmungen umfangreich. „Die chinesischen Schülerinnen und Schüler konnten dafür nur die großen Ferien nutzen“, berichtete Sebastian Wellie mit Rückblick auf das vergangenen Jahr. Zeitlich hätte es sich in den zweiwöchigen Ferien aufgrund der Quarantänezeit im Land nicht gelohnt, begründete der pädagogische Leiter der Jungen im Internat.

Alternativ zur Heimreise organisierten einige der Volljährigen die Unterbringung in Ferienwohnungen oder verbrachten die Zeit in befreundeten Familien in Deutschland. Beispielsweise sei ein chinesischer Schüler über die Feiertage in die hier lebende Familie seines Mitschülers eingeladen worden, erzählte Sebastian Wellie. Wie die Möglichkeiten in die Heimat zu fliegen, in den Osterferien aussehen werden, müsse man abwarten.

In 2020 war das Internat aufgrund der Bestimmungen zusätzlich sogar in den Sommerferien geöffnet, was etwa 15 Jugendliche nutzten. „Wir haben Ausflüge und Sportmöglichkeiten angeboten“, so Wellie, der sich die Überbrückungszeiten mit seinen Kollegen teilte.

„Ihr zweites Zuhause hier ist deutlich wichtiger geworden und zeitweilig zum ersten Zuhause geworden“, bemerkte er. Das Heimweh nach der Heimat sei groß, die Begleitung durch die pädagogischen Mitarbeiter wurde umso wichtiger. Sein Eindruck aber: „Die Jugendlichen haben die Ferienzeiten hier als ganz entspannt erlebt.“

Aktuell trotzen die Internatsschülerinnen und -schüler den Bestimmungen, die große Feierlichkeiten untersagen, indem sie ihr chinesisches Frühlingsfest – es findet traditionell immer vom 31. Januar auf den 1. Februar statt – auf komplett andere Beine stellen: „Es wurden Videos in den jeweiligen Hausgemeinschaften gedreht“, berichtete Sebastian Wellie. Diese wurden dann zusammengeschnitten und wiederum in den Gruppen präsentiert. Das chinesische Essen, dass auch in den vergangenen Jahren ein Highlight dabei war, bereiteten sie sich selber in Kleingruppen zu, erklärte er. So sei den Vorgaben zur Pandemiebekämpfung Rechnung getragen.

„Unsere Schüler machen das toll“, freute sich der Pädagoge über die Kreativität und Energie, mit der die Internatsbewohner mit der Pandemie umgehen. Sie zeigten viel Verständnis und seien sehr sensibel. „Es ist ein großer Zusammenhalt zu spüren.“ Das zeige sich beispielsweise, als man einem Musik interessierten Schüler, der sich in Quarantäne befand, ein E-Piano organisierte.

Er erlebe große Dankbarkeit seitens der jungen Erwachsenen, betonte Sebastian Wellie, wie sehr die Schülerinnen und Schüler die Bemühungen der Erzieher schätzen.

Es sei ein Spagat, so der Leiter, Vorsichtsmaßnahmen und Aktionen zu vereinen. „Die Entscheidung muss zugunsten des Kindeswohls fallen“, sagte er.

Den Jugendlichen sei anzumerken, dass sie selbstständiger und verantwortungsbewusster würden. Gerade für das künftige Leben als Studenten sei das hilfreich, meinte Sebastian Wellie. Man müsse eben aus dieser Situation auch etwas Positives ziehen.