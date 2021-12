Fünf Verletzte bei Schlägerei

Ist Ostbevern ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurden nach Polizeiangaben fünf Personen verletzt - eine davon schwer.

Fünf Verletzte gab es nach einer Schlägerei am Samstag gegen 2.25 Uhr auf der Hauptstraße. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 20-Jähriger aus Ostbevern einen 16-Jährigen aus Ladbergen angepöbelt haben.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige den Jugendlichen mit einer Flasche angegriffen haben. Diesen Angriff soll ein 17-Jähriger abgewehrt haben, wobei er verletzt wurde.

Es entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den Beteiligten, die zwischen 16 und 39 Jahre alt sind und in Ostbevern und Ladbergen wohnen. Ein 39-Jähriger Ostbeverner wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus brachten. Die Polizei leitete gegen die Beteiligten Ermittlungsverfahren ein.