Veranstaltungen für Senioren werden in den kommenden Wochen nicht im Edith-Setin-Haus stattfinden können.

„Die meisten Senioren- und Sportgruppen haben schon von sich aus in der vergangenen Woche ihre Veranstaltungen abgesagt“, sagt Pfarrer Marco Klein. Und weiter: „Muss man jetzt das Risiko so kurz vor Weihnachten noch in Kauf nehmen?“ Deswegen habe man im Kirchvorstand beraten und beschlossen, das Edith-Stein-Haus für ebensolche Gruppen zu schließen.

Aber: „So lange die Schulen und Kindergärten geöffnet sind, so lange bleibt auch das Pfarrheim für die Kinder- und Jugendarbeit geöffnet“, erläutert der Pfarrer weiter. Schon beim ersten Lockdown sei diese Altersgruppe in Hintertreffen geraten, deswegen sei es jetzt besonders wichtig die Angebote für Kinder und Jugendliche aufrecht zu erhalten. „Die Kinder brauchen das. Und auch außerschulische Kontakte sind wichtig.“