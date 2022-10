Für Eltern stehen die Türen offen

Alle Tageseinrichtungen für Kinder in Ostbevern bieten jeweils einen Tag der offenen Tür an. Dabei können sich die Eltern informieren.

Alle Tageseinrichtungen für Kinder in Ostbevern bieten jeweils einen Tag der offenen Tür an. Die Familien, die im nächsten Kindergartenjahr einen Kindergartenplatz für ihr Kind möchten, können sich bei dieser Gelegenheit nach Angaben der Verantwortlichen über die Einrichtungen informieren und sie besichtigen. In den Anmeldewochen vom 24. Oktober bis zum 4. November können die Mütter und Väter dann in ihrem Wunschkindergarten ihren Nachwuchs anmelden.

Die Zeiten

Die Tageseinrichtungen DRK-Familienzentrum Zauberburg, Kindergarten St. Ambrosius, Kindergarten St. Josef, Kindergarten Outlaw Grevener Damm, AWO-Kindergarten Biberbande sowie die AWO-Kita Bullerbü werden am 21. Oktober (Freitag) in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen.

Am 28. Oktober (Freitag) können die Tageseinrichtungen Outlaw Brock und Outlaw Bahnhofstraße von 15.30 bis 18 unter die Lupe genommen werden.

Zusätzlich werden nach Angaben der Gemeinde Tagespflegepersonen für Kinder an den Tagen der offenen Türen interessierte Eltern über dieses Betreuungsangebot informieren. In der Tageseinrichtung Familienzentrum Zauberburg steht auch beim Tag der offenen Tür am 21. Oktober eine Tagespflegeperson für Beratungsgespräche bereit. In der Kita Bahnhofstraße wird darüber am 28. Oktober informiert.

Darüber hinaus bieten die Spielgruppen „Sonnenkäfer-Kinder“ und das „Zwergenstübchen“ Eltern die Möglichkeit der Besichtigung an. Die Kinder des „Zwergenstübchens“ treffen sich immer im Edith-Stein-Haus (Pfarrheim).

Dort haben Kinder ab anderthalb Jahren die Möglichkeit, zusammen zu spielen. Zum Tag der offenen Tür sind alle Eltern am 21. Oktober in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr eingeladen.

Die Spielgruppe „Sonnenkäfer-Kinder“ betreut Kinder im Alter von anderthalb bis drei Jahren. Man findet sie in den Räumlichkeiten Eichenweg 2. Auch diese Spielgruppe öffnet ihre Türen am 21. Oktober von 15.30 bis 18 Uhr.

Die Tageseinrichtungen und auch die Spielgruppen freuen sich auf den Tag der offenen Tür und wünschen sich, dass viele Familien im Vorfeld der Anmeldungen dieses Angebot wahrnehmen. Die Adressen der Einrichtungen: