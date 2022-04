Ein Zeichen setzen für Nachhaltigkeit und Frieden in der Welt möchte das Künstlerpaar Gan-Erdene Tsend und Namuur Batmunkh mit seiner Doppelinstallation, die im Rahmen einer Vernissage in La Folie vorgestellt wurde. Eingeladen hatte der Verein „OK.OstbevernKultur“. Gezeigt werden eine Zelte-Installation von Tsend und die Installation „Arag“ von Batmunkh.

„Das Künstler-Paar verarbeitet in diesen Werken Einflüsse und Traditionen aus ihrem Heimatland, der Mongolei“, erklärte Frank Düring, der im Namen von „OK.OstbevernKultur“ die knapp 30 Gäste in La Folie begrüßte und die Einführung in die ausgestellten Werke übernahm. Das Zelt habe dabei zwei Bedeutungsebenen, so Düring in seinen Ausführungen. Es stehe zum einen für Schutz, Geborgenheit, Heimat, und zum anderen für die Tradition der nomadischen Kultur in der Mongolei. Einer Tradition, die es über die Jahrhunderte geschafft habe, mit den knappen Ressourcen, die das karge Land biete, nachhaltig zu wirtschaften und dabei keinen Müll zu produzieren.

Doch das moderne Leben in dem riesigen Steppenreich lasse keinen Platz für eine romantische Verklärung. „Selbst in den entlegensten Regionen der Mongolei findet man heute Zivilisationsmüll, und die Auswirkungen des Klimawandels sind überall zu spüren“, ergänzte Tsend.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Namuur Batmunkh mit ihrer Installation „Arag“ (mongolisch für Korb). Die einfachen Weidenkörbe sind in der nomadischen Kultur der Mongolei nicht nur ein praktischer und notwendiger Haushaltsgegenstand, sondern ein voller Korb ist zugleich auch ein Symbol für Wohlstand und Zufriedenheit.

Musikalisch eingerahmt wird die Vernissage vom Naranbaatar Purevdorj, einem ebenfalls aus der Mongolei stammenden Musiker, der die Ausstellungsbesucher mit vielschichtigen und rhythmischen Klängen auf der zweisaitige Pferdekopfgeige und dem traditionellen mongolischen Ober- und Untertongesang „Khuumii“ bestens zu unterhalten wusste.

Die Installation kann in La Folie noch bis zum 1. Mai besichtigt werden.