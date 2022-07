Ganz im Zeichen des fairen Handels

Wieder etwas wärmer, mit einem Mix aus Sonne und Wolken – und bis dato kein Regen in Sicht. So liest sich bislang der Wetterbericht für den heutigen Donnerstag. Gute Aussichten also für den nächsten Sommersandkasten auf dem Kirchplatz.

Und dieser Tag steht ganz im Zeichen der Fair-Trade-Gemeinde, die in diesem Jahr ihren neunten Geburtstag feiert. Der Eine-Welt-Laden bietet eine bunte Vielfalt an Produkten zum Verkauf an. „Wir haben ganz viele Spielsachen für Kinder im Angebot“, freut sich Magdalena van Teffelen schon jetzt auf viele kleine Besucher. Aber auch fair-gehandelten Kaffee und Apfelsaft aus der Region bieten die Verantwortlichen an. Die Kita Outlaw an der Bahnhofstraße wird ebenfalls mit dabei sein und für die Gäste Waffeln backen.

Livemusik am Sommersandkasten

„Kleine und große Künstler können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die bunten Steine als ,Happy Stones’ auf die Reise schicken. Beim Kinderschminken können die Kinder in andere Rollen schlüpfen. Weitere Überraschungen warten auf euch“, kündigt die Ostbevern Touristik an. Am Abend lockt die Band „Fleeting Art“ mit Livemusik an den Sommersandkasten.