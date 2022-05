Biomüll in Ostbevern stark mit Störstoffen belastet

Ostbevern

Der Biomüll in der Bevergemeinde ist stark mit Störstoffen – also Plastik und anderen Abfällen die dort nicht hinein gehören – belastet. Das könnten die Bürger bald auch im Portemonnaie merken, denn sollte der Biomüll nicht sortenrein sein, kommen hohe Kosten auf die Gemeinde zu, die am Ende beim Bürger landen.

Von Daniela Allendorf