Einen besonderen Dank gab es jetzt für den „Herrn der Zahlen“ des BSV. So nannte der Vorsitzende Peter Müller Hans-Josef Krokowski. Geehrt wurde dieser – aufgrund der Corona-Lage nur in einer kleinen Feierstunde – für seine beeindruckende 30-jährige Tätigkeit im Vereinsvorstand.

Peter Müller warf in seiner Laudatio einen Blick zurück: „Kroki“ trat am 1. August 1964 in den Ballsportverein ein und begann in der Fußballabteilung. „Genau kann man es nicht berechnen, wie viel Zeit und Mühe Du in den vergangenen Jahren aufgewendet hast, um den Aufgaben als Beitragskassierer gerecht zu werden“, betonte Müller. Durch Krokowski habe der Vorstand stets eine aktuelle Übersicht über die Mitgliederzahlen und die Vereinsbeiträge sowie viele weitere Informationen mehr erhalten.

An der Umstellung von der analogen zur digitalen Arbeit sei der engagierte Mitstreiter maßgeblich beteiligt gewesen. Bei den Mitgliedern sei ein ständiges Kommen und Gehen, so Peter Müller. „Aber Du, lieber Kroki, bist mittendrin im Vereinsleben.“

Seine ruhige und gewissenhafte Art als Beitragskassierer zahle sich für den Verein aus, erklärte der Vereinsvorsitzende. Er habe immer die Übersicht behalten und in schwierigen Situationen einen Lösungsweg gefunden, die Zukunft der Vereinigung aktiv mitgestaltet.

„Sport prägte und prägt dein ganzes Leben“, so Müller im Weiteren. Fußball, Rennradfahren, Wandern und Badminton sind die Steckenpferde „Krokis“. Abschließend ehrte der Redner den Jubilar im Kreis einiger Vorstandsmitglieder und Weggefährten als „Garant und Fels in der Brandung“ des BSV, auf den man sich immer verlassen könne.

Der Vorstand des Ostbeverner Sportvereins ehrte Hans-Josef Krokowski mit Präsenten. Auch die ehemaligen Vorsitzenden Barbara Feikus, Michael Beckmann und Karl Piochowiak ließen es sich nicht nehmen, ein Geschenk als Dankeschön zu überreichen.