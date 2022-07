Geburtstag auf dem Kirchplatz

Direkt auf dem Kirchplatz Geburtstag feiern, mit einem großen Publikum und Programm: das tat am Donnerstag die Fairtrade-Steuerungsgruppe bei der Sommersandkastenaktion. Die Vereinigung kann auf neun Jahre Arbeit zugunsten weltweit fairen Handelns zurückblicken und beteiligte sich anlässlich ihres Geburtstages mit einigen Aktionen, um auf sich aufmerksam zu machen.

Ulla Zumhasch erinnerte sich an die Anfänge. „Ein kleiner Initiativkreis hat das Projekt damals ins Rollen gebracht“, sagte die Sprecherin der Steuerungsgruppe. Maßgeblich seien daran Margret Dieckmann-Nardmann und einige weitere engagierte Ostbeverner beteiligt gewesen, so Zumhasch.

„Und dann hat sich das Ganze so entwickelt, wie wir es uns gewünscht haben“, erklärte sie. Nichtsdestotrotz müsse man sich immer wieder Erinnerung bringen, führte Ulla Zumhasch weiter aus. Aktuell arbeitet die Gruppe an den Vorbereitungen für die faire Woche im September, die in diesem Jahr unter dem Thema „Textilien“ stehen wird.

Ein weiteres Projekt für die Aktiven ist das Modell „Faire Kita“. „Die Erzieherinnen sind durchaus daran interessiert“, freute sich die Sprecherin, dass das Bewusstsein des fairen Handelns auch in den Kindergärten Einzug finden wird. „Die Kinder sind jetzt schon sehr vertraut mit dem Thema“, hatte Zumhasch feststellen können. „Viele kennen schon das Siegel des Fairtrade“.

Im Weiteren steht das zweite „Fair-Netzungstreffen“ auf der to-do-Liste der Steuerungsgruppe. Dieses Treffen soll wieder Verantwortliche verschiedener Vereinigungen mit ähnlichen Zielsetzungen an einen Tisch bringen.

Das Team rund um den Eine-Welt-Laden organisierte im Rahmen der Sandkastenaktion einen Stand mit „Happy Stones“, an dem die Kinder ihre Steine nach Herzenslust bemalen konnten.

Fair gehandelte Getränke und frisch gebackene Waffeln boten Erzieherinnen der Kita Bahnhofstraße an. Eine leckere Abwechslung für all diejenigen Kinder, die zwischen Sandkasten, Hüpfburg und Kistenrutsche mal eine Pause brauchten.

Und natürlich stellte das „Eine-Welt“-Team das umfangreiche Sortiment aus seinem Laden im Edith-Stein-Haus vor.

Für den musikalischen Part der Sommerferien-Aktion hatte der veranstaltende Verein Ostbevern Touristik die Band „Fleeting Art“ gewinnen können, die sich ganz dem abendlichen Publikum widmete.

Die, die gerne tanzen und singen, sind beim Sommersandkasten – der letzte in diesem Jahr – am nächsten Donnerstag auf dem Kirchplatz genau richtig. Denn dann will Jeanine Steltenkötter die Gäste unterhalten und zum Mitsingen bewegen.