Geflügelpest: Keine Gefahr mehr

Ab Mittwoch kann die sogenannte Überwachungszone, die wegen der Geflügelpest rund um einen Betrieb in Ostbevern eingerichtet worden war, aufgehoben werden.

Der Sperrbezirk in Ostbevern, hier ein Archivbild aus einem anderen Ort, ist bereits wieder aufgehoben, in der kommenden Woche auch der Überwachungsbezirk.

Nachdem in Ostbevern die Geflügelpest ausgebrochen war, hatte das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises aufgrund der Bestimmungen eine Schutzzone und eine Überwachungszone um den betroffenen Betrieb gebildet.

Stichproben unauffällig

Nachdem die Untersuchungsergebnisse der geflügelhaltenden Betriebe in der Schutzzone unauffällig waren, konnte sie in der vergangenen Woche aufgehoben werden, so der Kreis Warendorf. Die geflügelhaltenden Betriebe innerhalb der Überwachungszone wurden stichprobenartig auf die Geflügelpest kontrolliert, auch hier waren die Ergebnisse unauffällig.

Somit kann auch die Überwachungszone nach Angaben der Behörde ab Mittwoch aufgehoben werden. Alle zusätzlichen Beschränkungen für das Gebiet entfallen