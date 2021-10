Gelungenes Kür-Training und Erfolg beim Völkerballturnier

Kür-Training unter dem Titel „Reiten wie die Großen“ bot Vivian Wesselkock den jüngsten Reitern des Reitvereins Ostbevern an drei Tagen in den Herbstferien an. „Am ersten Tag durften die Ponys noch zu Hause bleiben, denn mit vollem Eifer und kaum zu bremsenden Kindern wurde annähernd die gleiche Kür, die ,die Großen’ reiten, zu Fuß erarbeitet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Dann folgte das Einüben der Wege zu Pferde, anfangs im Schritt und Trab, später dann auch im Galopp. „Mit weißen Schabracken und gleichem Outfit gab es zum Schluss eine Aufführung für die Eltern. Eine rundum gelungene Sache“, findet Jugendwartin Barbara Möllers und fügt hinzu: „Unsere zukünftigen Kür-Reiter haben viel gelernt und jede Menge Spaß gehabt.“ Mit dabei waren Moritz Köckemann und Safira, Lene Dreckmann mit Roxett, Merle Köckemann auf Mira sowie Anna Goldman mit Emmi. Doch nicht nur zu Pferde macht die Jugend des Reitvereins eine gute Figur, sondern auch beim Völkerballspielen. Zum Ferienende folgten sie der Einladung des Kreisreiterverbandes zum Völkerballturnier in Oelde. Dort entschieden die Ostbeverner drei von fünf Spielen für sich. Und belegten damit am Ende Platz fünf unter 13 Mannschaften. Für den RVO gingen Leni Horstmann, Franziska Pelkmann, Constanze Schulz, Carina Knappheide, Jana Bussmann, Alex Sofiah, Pit Strotjohann, Thomas Knappheide, Anabel Knappheide, Lena Wiegert und Carlo Schmidt an den Start.