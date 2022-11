Gemeinde kauft zwei Notstromaggregate

„Wieso kaufen wir zwei Geräte, obwohl wir nur den Kauf von einem beschlossen hatten?“, fragte Heinz Hugo Horstmann angesichts des Bürgermeisterberichts in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Zur Erklärung: In der letzten Sitzung des Gremiums hatte man beschlossen, dass die Gemeinde einen sogenannten Zapfwellengenerator mit einer Leistung von 95 kVA anschaffen solle. Für den Betrieb dieses Generators braucht es zusätzlich einen Trecker, der das Gerät antreibt. Kurzfristig zu bekommen war für die Gemeinde jetzt allerdings nur ein Gerät mit 75 kVA, welches für 8500 Euro erworben wurde, „um damit kurzfristig bestmöglich aufgestellt zu sein“, heiß es im Bericht des Verwaltungschefs und weiter: „Der Zapfwellengenerator soll noch im Oktober abholbereit sein.“ Weitere 1000 Euro kommen für Stecker und Kabel hinzu.

Spitzenlast liegt bei 36 kW

Nach Rücksprache mit dem Stromversorger hat sich herausgestellt, dass die Spitzenlast im Rathaus bei 36 kW liegt. Das bedeutet, dass das in Kürze vorhandene Gerät erst einmal ausreichend ist.

Darüber hinaus wurde der Verwaltung von dem Händler ein weiteres Gerät angeboten. Dabei handelt es sich um ein eigenständiges Aggregat – für das also kein weiteres Zugfahrzeug zum Betrieb notwendig ist, lediglich ein Hubfahrzeug mit einer Palettengabel wird zum Transport benötigt – mit einer Leistung von 30 kVA. Kostenpunkt: 18.000 Euro. Hinzu kommen 500 Euro für Stecker und Kabel zur Einspeisung.

Verpflichtung durch das Land NRW

Da die Gemeinde durch das Land dazu verpflichtet ist, auf eine Notsituation mit einem möglichen Stromausfall von bis zu 72 Stunden vorbereitet zu sein, entschied man sich in der Verwaltung, auch dieses Gerät zu kaufen. Denn bisher sind mit Notstromaggregaten lediglich die Ostbeverner Feuerwehr sowie das Rathaus versorgt. Weder die Feuerwehr in Brock noch die Ambrosiusschule – an beiden Standorten gibt es Vorrichtungen zur Einspeisung von Notstrom – können bisher versorgt werden, obwohl die Infrastruktur im Katastrophenfall aufrechtzuerhalten ist und es darüber hinaus Wärmestuben und Anlaufstellen für die Bevölkerung geben muss. Deswegen gab es auch grünes Licht aus dem Gremium.