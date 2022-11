Gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzen

Am Volkstrauertag wird der Opfer von Krieg und Gewalt, der Gefallenen der Kriege und der Opfer in der Zivilbevölkerung bei Veranstaltungen – auch in Ostbevern – gedacht.

In wenigen Tagen wird wieder der Opfer von Krieg und Gewalt, der Gefallenen der Kriege und der Opfer in der Zivilbevölkerung in einem besonderen Rahmen gedacht: Am Sonntag (13. November) ist in Deutschland Volkstrauertag.

„Gleichzeitig ist dieser Tag aber auch Mahnung, das geschehene Unrecht nicht zu vergessen und sich für einen dauerhaften Frieden einzusetzen“, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen einer Gedenkfeier in Ostbevern. Denn die täglich in den Medien erscheinenden Schreckensbilder aus der Ukraine und den Krisenregionen der Welt machten deutlich, dass Menschen nach wie vor unter Krieg und Verfolgung litten.

„Umso wichtiger ist es auch noch heute, 77 Jahre nach Kriegsende, niemals nachzulassen, um deutliche Zeichen für den Frieden zu setzen“, heißt es weiter. Daher lädt die Gemeinde Ostbevern gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am kommenden Sonntag zur Teilnahme an der Gedenkfeier auf der Gedenkstätte „Alter Friedhof“, Ecke Bahnhofstraße/Grevener Damm ein.

Die Gedenkveranstaltung beginnt um 11.30 Uhr und wird von Vereinen und Verbänden mit Ehren- und Fahnenabordnungen, Fackeln sowie musikalischen Beiträgen begleitet.

Die diesjährige Gedenkansprache wird Randah Al Hasan halten. Al Hasan ist mit ihrer Familie aus Syrien geflohen und lebt seit 2015 in Ostbevern. „Sie hat die Schrecken eines Krieges persönlich erlebt. Davon, aber auch von ihrer Flucht und von ihrem Neuanfang in Ostbevern wird sie in ihrer Rede berichten“, heißt es abschließend.