Gemeinschaft rund um die Uhr – das war die Devise des Sommercamps der BSV Jugendvolleyballer. Die inzwischen 12. Auflage in diesem Sommer bot wieder alles, was das Sommercamperherz begehrt.

In der letzten Ferienwoche gehörte die Beverhalle wieder den BSV-Jugendvolleyballern. Insgesamt knapp 60 Teilnehmerinnen tummelten sich zwischen Montag und Sonntag nicht nur auf den Spielfeldern, sondern auch in den Zelten und an den Tischen hinter der Halle oder auf den dicken Matten beim Kinoabend.

Zwei „dürre“ Jahre lagen hinter dem traditionellen Sommercamp der Volleyballabteilung: 2019 gab es nur aufgrund personeller Engpässe im Trainerteam eine „Light“-Version, 2020 fiel das Lager coronabedingt sogar ganz aus. Doch die inzwischen 12. Auflage in diesem Sommer bot wieder alles, was das Sommercamperherz begehrt.

Vielfältige Aktivitäten

Gemeinschaft rund um die Uhr, vielfältige Aktivitäten, Spaß und gute Laune und natürlich jede Menge Zeit mit dem runden Spielgerät. Trainiert wurde offiziell vormittags und nachmittags, doch den Bällen blieb kaum eine ruhige Minute – immer wurden sie irgendwo irgendwie bewegt.

Dank Hygienekonzept – alle kamen getestet ins Camp und alle zwei Tage wurde wieder getestet – war ein Sommercamp möglich, so wie es der Nachwuchs mag. Einziger Wehrmutstropfen: Um die Teilnehmerzahl einzugrenzen, wurde das Camp in zwei von einander getrennten Teilen durchgeführt (von Montag bis Donnerstagmittag und von Donnerstagnachmittag bis Sonntag), so dass sich nicht alle Mannschaften von U13 bis U20 näher kennenlernen konnten.

In der letzten Ferienwoche gehörte die Beverhalle wieder den BSV-Jugendvolleyballern. Insgesamt knapp 60 Teilnehmerinnen tummelten sich zwischen Montag und Sonntag nicht nur auf den Spielfeldern, sondern auch in den Zelten und an den Tischen hinter der Halle oder auf den dicken Matten beim Kinoabend Foto: BSV Ostbevern

Doch der Stimmung in den Gruppen tat dies augenscheinlich keinen Abbruch, es gab auch so genug zu erleben: vom frühmorgendlichen Joggen über kleine Turniere in gemischten Teams, das Clan-Spiel oder den Anschauungsunterricht beim Training der Drittligadamen bis zu abendlichen Singerunden – und eh man sich versah, waren die jeweils vier Tage auch schon wieder rum.

Im nächsten Jahr, so viel ist sicher, wird das 13. Sommercamp in Angriff genommen. Bis dahin wartet auf die Jugendvolleyballer die Saison 2021/22, auf die im Camp schon intensiv hintrainiert wurde.