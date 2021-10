Genießen wie in Irland

Was gibt es Schöneres, als in einem Irish Pub zu sitzen, die dort typische Musik im Ohr und einen jahrelang gereiften Whisky zu kosten? Und wenn Hochprozentiges auf 100 Prozent irisches Lebensgefühl trifft? Für Freunde dieser Genüsse sicherlich nicht viel. In der Aula der Josef-Annegarn-Schule kamen dazu am Freitagabend 60 Besucher zusammen, denn der Verein OstbevernKultur hatte zum Whisky-Tasting eingeladen. Vorausschauend gedacht hatten die, die zu Fuß dorthin kamen.

Fünf verschiedene Sorten des edlen Getränks hatten Frank Düring und sein Team im Vorfeld ausgesucht. Doch es wurde nicht einfach nur ausgeschenkt. Düring lieferte interessante Tipps und Hintergrundinformationen zu jedem der goldenen Tropfen.

Der Senior unter den Getränken war der Fettercairn Dun Bheagan mit stolzen 21 Jahren auf dem Buckel. Nicht nur sein Alter, auch der Inhalt ist beachtlich: Ganze 46 Prozent Alkohol bringt er mit. Klar, dass bei soviel „Sprit“ – und einem Preis von über 130 Euro pro Flasche – nur genippt werden durfte. Seinen Preis ist er vermutlich wert, zumal er auf 624 Flaschen limitiert ist und aus einer der ältesten lizenzierten Brennereien Schottlands kommt.

Der drei Jahre jüngere Glen Grant dagegen, der ausgeschenkt wurde, wurde vor vier Jahren zum besten schottischen und sogar zum drittbesten Whisky weltweit gekürt. Sicherlich wird auch diese Sorte auf dem Gaumen der Besucher bestens zur Geltung gekommen sein.

Denn Frank Düring leitete die Gäste gekonnt an, war es doch bereits das vierte Whisky-Tasting des Vereins. So sollte erst das Glas angewärmt werden, um die Aromen freizusetzen, geschnuppert und dann genippt werden. Zwischen den verschiedenen Sorten galt es, das Glas sorgfältig zu säubern, um den Geschmack unverfälscht wahrnehmen zu können. Und ganz wichtig: „Es macht Sinn, zwischendurch etwas Brot zu essen“, riet Frank Düring, eine gute Grundlage im Magen zu haben.

Bei solch intensiven Geschmäckern auf den Lippen durfte die Musik nicht fehlen. Die lieferte die Gruppe „Drunken Owls“ mit ihrem traditionellen Irish Folk. Im Münsterland sind sie unterwegs, wenn jemand das irische Flair ins Haus oder die Gaststätte holen möchte. Hendrik Kuhn am Akkordeon, Johannes Zinn (Gitarre) und Schlagzeuger Lasse Gröger begeisterten mit den Melodien und gaben dem Ganzen mit ihrem Gesang den letzten Schliff. „You’ll find an Irish pub“, eine der Liedzeilen zu Beginn, konnte wörtlich genommen werden. Lieder übers Feiern und dem Frönen des Alkohols ebenso wie melancholische Balladen machten einen besonderen Abend für die Besucher aus.