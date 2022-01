Geschichten sollen Mut zur Veränderung machen

Einen inspirierenden Nachmittag, der bei manchem vermutlich auch noch nachwirken wird, erlebten die Besucher der Lesung von Norbert Nientiedt. Die Frauengemeinschaft St. Ambrosius hatte eingeladen und konnte damit rund 50 Besucher ansprechen. Begleitet wurde Norbert Nientiedt durch den Musiker Sebastian Kümmerlein.

Mehrere Bücher schrieb Nientiedt in den vergangenen Jahren, darunter eine Trilogie, die die „Grundpfeiler einer Therapie“ sind, so der Münsteraner. Aus diesen las er auszugsweise vor. Während er in „Komm, steh auf“ zur Veränderung motiviert, geht er in „Tu doch was“ auf die Möglichkeiten ein, diese auch umzusetzen. „Bleibe standhaft“ soll das Durchhaltevermögen unterstützen.

Damit spricht Norbert Nientiedt keine speziellen Problematiken oder Bedürfnisse der Leser und Hörer an, sondern will sie ganz allgemein anregen, den Trott hinter sich zu lassen.

Jedes Buch beinhaltet 52 Kurzgeschichten, allesamt wahre Begebenheiten, wie Nientiedt sagt. „Es sind Bücher auch für Leute, die nicht so viel lesen“, erklärt er. Jede Woche sollten sich die Leser eine Geschichte vornehmen und sie mit den eigenen Erlebnissen vergleichen. „Es werden versteckte Botschaften entdeckt“, sagte der Schulseelsorger, der viele Jahre an der Hildegardis-Schule tätig war. „Es gibt keine Belehrungen“, fügte er hinzu. Man wolle mit den Geschichten Mut zur Veränderung machen.

Sebastian Kümmerlein trug zu den Themen, die Nientiedt ankündigte, passende moderne Lieder vor, die das Gehörte stimmig untermalten und die Gedankengänge der Hörer begleitete und anregte.