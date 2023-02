Geschichtsstunde auf Schusters Rappen

Das Drumherum passte bei der jüngsten Winterwanderung des Heimatvereins: Das Wetter spielte mit – knackiges Winterwetter, ein wenig zu viel Wind vielleicht, aber dafür war es trocken. Knapp 45 Teilnehmer waren zum Heimathaus gekommen und während der jüngste Mitwanderer Anton erst sieben Jahre zählte, lief Anni Preckel mit ihren 95 Jahren die Strecke ebenfalls mit.

Erwin Kock führte die Gruppe laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen zuerst zum Neubau der Kindertagesstätte an der Bahnhofstraße. Seine Informationen zum fast fertiggestellten Bauprojekt mit künftig fünf Gruppen, 900 Quadratmetern Gebäudefläche und 1200 Quadratmetern Außenfläche für die kleinen Ostbeverner beeindruckten die Wanderer. Durch das Baugebiet Kohkamp III − vorbei an dem derzeit genutzten Kindergarten mit diversen Containern und der nicht fertiggestellten Kindergartenbaustelle − ging es dann in Richtung Lengericher Damm. Dort informierte der Vorsitzende des Vereins Mehrgenerationenhütte Eichendorff-Siedlung, Sigmund Friedrich, über die Siedlung, die Geschichte und viele Details. Ein paar Schritte weiter waren es nur noch bis zu den noch vorhandenen Fundamenten von „Frönds-Mühle“. Die wurde 1819 vom Gastwirt Evenes (Ostbevern) erbaut, ging rund 50 Jahre später in den Besitz des Bauern Frönd über und musste Ende der 1960er-Jahre wegen Baufälligkeit abgerissen werden. René Teuber hatte aber nicht nur diese Informationen parat, er zeigte verschiedene Bilder der Mühle und des früheren RAD-Lagers auf der anderen Straßenseite, bevor es ebenfalls mit diversen weiteren Hinweisen zu den Gebäuden und dem Entstehen der Eichendorff-Siedlung zum Etappenziel „Mehrgenerationenhütte“ ging.

Dort warteten schon mehrere Helferinnen und Helfer mit heißem Kaffee und Streuselkuchen. Im Schutz der schönen Hütte ließ es sich aushalten, viele Gespräche wurden geführt, Erlebnisse aus alten und neuen Zeiten wurden ausgetauscht und noch viel Wissenswertes aus der Siedlung erzählt. Bevor die Besucher wieder aufbrachen, gab es für René Teuber von Franz-Josef Elberich ein herzliches Dankeschön und für die Hütte ein wirklich großes, wetterfestes Luftbild der Eichendorff-Siedlung, welches Klaus Brandes gemacht hatte.