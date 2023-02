Gespenster in der Davert und Küsse am Elektrozaun

Beim Plattdeutschen Abend am ersten Februartag gab es für 35 Zuhörer von den knapp 20 Akteuren ein pickepacke volles Programm. Schon bei der Begrüßung sinnierte Hermann Kövener, wie man in so einen kurzen Monat Februar so viele Termine wie Valentinstag, Rosenmontag, Aschkedag und Lichtmess hineinpacken kann. Die Biäwersänger stimmten dann gleich unter Leitung von Roland Rösing „We Dag för Dag sein Arbeit deiht“ ein, sangen über Jägersmänner und priesen den Buchweizenpfannkuchen.

Eine Auswahl lustiger Geschichten

Anni Preckel am Mikrofon hatte sich auch für eine Auswahl lustiger Geschichten entschieden. Ein Arztbesuch, bei dem es eine neue Frau auf Rezept gab, ein Rückblick auf die Winterzeit und ein kleiner Ausblick aufs Frühjahr mit ersten Blumen und Hausputz waren dabei. Das Leben in früheren Zeiten in Großfamilien fordert auch für die starrköpfigen Münsterländer eine gute Portion Toleranz meinte Bernd Artmann , und er gab diverse Sprichworte aus der Vergangenheit zum Besten.

Kleine „Pillekes“ in der Gummizelle

Die Relativitätstheorie von Albert Einstein, mit einem völlig anderen Blickwinkel auf die Begriffe „egal“ und „relativ“, erklärte Gerda Käuper und hatte die Lacher auf ihrer Seite. Ähnlich ging es Albert Laubrock, der bei Husten oder Schnupfen den Gang zum Apotheker empfahl, da der Hustensaft so lecker auf den Pfannkuchen schmeckt. Furios steigerte sich Hildegard Wegmann in ihrer täglichen Betrachtung der extremen Schneeverhältnisse an 24 Tagen vor Weihnachten. Der Hausbesitzer, der immer wieder Schnee schaufeln musste, hatte am Ende ein abgebranntes Haus und schluckte kleine „Pillekes“ in der Gummizelle. Wie schwierig es ist, Entscheidungen bei unklarer Wetterlage im Hinblick auf die Mitnahme eines Regenschirms oder doch nur des Handstocks zu treffen, erlebte man in einem mitreißenden Sketch von Gerda Käuper und Bernd Artmann.

Auch nach der Pause ging es vergnüglich weiter: Gespenster in der Davert, Küsse am Elektrozaun, die einzig wahre Art ein Bett vorzuwärmen, Oma auf der Rutsche am Kinderspielplatz und die Aufgabenverteilung bei der Planung der neuen Bauerschaftsschule – das alles wurde erzählt.

Am 1. März ist die nächste Gelegenheit, um beim Plattdeutschen Abend dabei zu sein.