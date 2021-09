In der Bevergemeinde wurde jüngst der Caritassonntag gefeiert – mit großer Beteiligung. Im Open-Air-Gottesdienst am Fair-Teiler, der sich nun schon seit zwei Jahren bewährt hat, regte Pfarrer Marco Klein die Besucher dazu an, darüber nachzudenken, was zum guten Leben dazugehört.

Frisch aus der großen Pfanne: Nach dem Open-Air-Gottesdienst am Fair-Teiler gab es noch eine Stärkung für alle Gäste.Der Open-Air-Gottesdienst anlässlich des Caritassonntages war am Wochenende gut besucht.

Bundesweit wird jährlich im September der Caritassonntag gefeiert. Am Sonntag lud auch die Kirchengemeinde St. Ambrosius dazu ein, und zwar, wie auch in den vergangenen Jahren, zu einem Open-Air-Gottesdienst auf der Fläche am Fair-Teiler. Um nicht gleich nach der Messe auseinanderzugehen, boten einige Aktive der Caritaseinrichtungen einen Mittagsimbiss an – frische Reibekuchen aus der großen Pfanne.

In seiner Predigt bezog sich Pfarrer Marco Klein auf den Gedanken der Caritas, ebenso auch auf das Judentum. „Was gehört eigentlich zu einem guten Leben dazu?“, fragte Klein die Anwesenden. Gesundheit, Frieden, Zufriedenheit, waren einige der Antworten der Besucher.

Die Frage, wie man leben wolle, werde im „Buch der Weisheit“ beantwortet, sagte der Geistliche und erklärte den Besuchern das Schriftstück des Alten Testaments. Dieses zeige trotz religiöser Konflikte auf, dass „Gott doch immer, wenn wir an seine Weisheit geglaubt haben, an unserer Seite ist“, so Klein weiter.

Der Caritassonntag sei ein Anlass, „Dank zu sagen all denjenigen, die dazu beitragen, dass fair und solidarisch miteinander umgegangen wird“, betonte der Pfarrer. Und zugleich darüber nachzudenken, wie wir alle gut miteinander leben können. Die Einrichtungen der Pfarrcaritas würden das „Wir“ deutlich machen.

Mit dem Ende des Gottesdienstes zog schon der Duft der Reibeplätzchen hinüber, die ein Team des Fair-Kaufhauses sowie der Kleiderkammer zubereiteten. Nicht nur, dass die Helfer an der Pfanne und der Ausgabe arbeiteten, auch hatten sie zwei Backöfen nach draußen getragen, um die knusprigen Kartoffelpfannkuchen für die Besucher warmhalten zu können.