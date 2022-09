Giro: Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen

Am 3. Oktober haben die Radrennsportler Vorfahrt auf den Straßen der Region. Denn der diesjährige Sparkassen Münsterland Giro rollt in diesem Jahr in weiten Teilen durch den Kreis Warendorf. Das bringt zahlreiche Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen in der Region mit sich. Alle vier Radrennen, die „Jedermann-Rennen“ und auch das „Profi-Rennen“, führen nacheinander durch Ostbevern. Die Radsportler fahren über die L 830 aus Richtung Milte kommend weiter über die B 51 bis zur Ampelkreuzung. Nach einem kurzen Abschnitt über die L 588 geht es am Kreisverkehr weiter über die Westumgehung bis zum Grevener Damm und weiter ortsauswärts bis zur L 811. Nach einem kurzen Abstecher Richtung Brock nehmen die Radsportler über den Münsterweg dann Kurs auf Münster. Die vorgenannten Straßenabschnitte sind von circa 8.30 bis circa 13 Uhr und von circa 15.15 bis circa 16.30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Auch das Queren der Straßen ist dann in den genannten Sperrzeiträumen nicht möglich. Verkehrsteilnehmer sollten sich daher am Montag auf erhebliche Verkehrseinschränkungen und weiträumige Umfahrungen der Sperrungen einstellen.