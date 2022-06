Gläubige sollen Geist von Pfingsten leben

Endlich wieder ökumenischer Pfingstgottesdienst in Ostbevern – dieses Jahr unter der Linde an der Christuskirche: Ein Team aus beiden Gemeinden hatte den Aufbau, den Gottesdienst und auch das Miteinander im Nachgang vorbereitet – „Ökumene von Anfang an“, heißt es in einer Pressenotiz.

Pünktlich zu Beginn des Gottesdienstes spielte auch das Wetter mit und die Sonne ließ sich blicken. Der Wind, der durch die Linde und um sie herum wehte, hatte etwas von dem erweckenden Wind des Pfingstfestes.

Jeder Gottesdienstbesucher erhielt einen Eiswürfel in die Hand als Zeichen, dass das Leben manchmal kalt und starr ist. „Pfingsten, der heilige Geist wärmt uns, und wir können von der Wärme weitergeben – so, dass Eis schmilzt, so dass wir uns den Menschen zuwenden können“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Thomas Sohst, Laienprediger der evangelischen Kirchengemeinde Telgte/Ostbevern, und Pfarrer Edgar Bessen der katholischen Kirchengemeinde St. Ambrosius regten die Besucher des Gottesdienstes an, diesen Geist von Pfingsten weiterzuleben, vorzuleben, wie es der Auftrag Jesu an seine Jünger war, an alle Jünger zu denen sich die evangelischen und katholischen Christen bekennen dürfen und entsprechend agieren.