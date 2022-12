Gleich zwei „Schirmherren“ gewonnen

Das kommende Jahr wird für den BSV Ostbevern ein ganz besonders. Denn der örtliche Sportverein wird 100 Jahre alt. Peter Müller, Vorsitzender des BSV Ostbevern, ist die Vorfreude darauf deutlich anzumerken, sind doch im Laufe des Jubiläumsjahres zahlreiche Veranstaltungen geplant. Besonders stolz aber ist er darauf, dass der Verein gleich zwei Personen für die Übernahme der Schirmherrschaft des Jubiläumsjahres gewinnen konnte, heißt es in einer Pressemitteilung.

BSV-Eigengewächse

Es handelt sich hierbei um Manuela Imholt und Karl Piochowiak. Die beiden BSV-Eigengewächse, wie Peter Müller hervorhebt, werden als Schirmherrin und Schirmherr den Verein und die Jubiläumsfeierlichkeiten im kommenden Jahr in ganz besonderer Weise begleiten. Dass die zwei Sportler das Mandat der Schirmherrschaft zum Vereinsjubläum angenommen haben, erfüllt den Verein mit Stolz und Freude, zeigt es doch die Verbundenheit und Treue, die beide dem BSV entgegenbringen. Manuela Imholt wird im kommenden Jahr auf eine 40-jährige Mitgliedschaft im BSV zurückblicken.

Die 43-Jährige stand seit ihrem 24. Lebensjahr im Tor der BSV-Fußballerinnen und hatte ihre Karriere im Fußballsport eigentlich bereits im Jahr 2016 beendet. Doch 2021 fehlte es an einer Torhüterin in der 1. Mannschaft und Manuela Imholt kehrte in den Kader zurück. Was ursprünglich nur als „Aushilfe“ gedacht war, hat allerdings bis heute Bestand, denn die Torfrau wurde schnell zu einer Stütze und tragenden Persönlichkeit in der Mannschaft.

Engagierte Sportlerin

Die engagierte Sportlerin ist zudem stellvertretende Vorsitzende im Kreisfußballausschuss und engagiert sich seit vielen Jahren als Funktionärin im FLVW des Kreises Münster.

Als Staffelleiterin des Senioren-Fußballs ist sie mitverantwortlich für die Organisation und Durchführung der Pokalwettbewerbe Herren und Frauen, für die Erstellung der Spielpläne im Seniorenbereich und steht den Vereinen für Fragen bei Pass-Online zur Verfügung. Für ihre Verdienste im Fußballsport wurde Manuela Imholt mit der silbernen Verdienstnadel des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen ausgezeichnet.

Unvergessen als Hallensprecher

Karl Piochowiak, seit 2020 Bürgermeister von Ostbevern, ist dem BSV seit vielen Jahren eng verbunden. Seit 1976 ist er Mitglied im Verein. Mit dem Radsport fing alles an, dann kam der Wechsel zum Laufsport und bis heute ist der 56-Jährige als Tischtennisspieler aktiv. Zehn Jahre war Piochowiak Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung bevor er 2000 zum ersten Vorsitzenden des BSV gewählt wurde. 2014 gab er dieses Amt ab, blieb aber bis 2021 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes. Unvergessen bleibt seine Zeit als Hallensprecher bei den Heimspielen der 1. Volleyball-Damenmannschaft.

Beide Sportler blicken dem Jubiläumsjahr schon voller Vorfreude entgegen: „Ich freue mich schon total darauf und das wird mir einen riesen Spaß machen“, ist sich Manuela Imholt sicher. Das sieht auch Karl Piochowiak so: „Das wird ein tolles Jahr“.

Beide laden zum Auftakt ins Jubiläumsjahr zur Winterwanderung des BSV am Sonntag (1. Januar) ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am „Zum Alten Tennisplatz“, Ziel wird die 3. Halbzeit am Beverstadion sein.