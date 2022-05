Grandioses Finale in der St.-Ambrosius-Kirche

Die Nordwestdeutsche Philharmonie sowie als Solistinnen die Sopranistin Irina Trutneva und die Violinistin Gina Keiko Friesicke spielten am Donnerstag in der Ambrosiuskirche.

Endlich wieder Musik auf ganz hohem künstlerischen Niveau erleben in der St.-Ambrosius-Kirche in Ostbevern – da muss man Matthias Hellmons und seinem engagierten Team erst einmal dankbar sein. Denn nach dem bedeutenden Mozart-Requiem im vergangenen Herbst musst das eigentlich geplante Händel-Konzert pandemiebedingt auf den diesjährigen Herbst verschoben werden. Aber so lange ohne einen musikalischen Genuss sollten die Liebhaber kultivierter Musizierkunst nicht sein. So wurden die Nordwestdeutsche Philharmonie sowie als Solistinnen die Sopranistin Irina Trutneva und die Violinistin Gina Keiko Friesicke zu einem Konzert mit Musik aus der Feder Wolfgang Amadeus Mozart eingeladen.

Mit Akribie und Feinsinn

Unter dem versierten Dirigat von Matthias Hellmons konnten die Künstlerinnen und Künstler ihre Qualitäten einbringen. Das Programm war mit Akribie und Feinsinn zusammengestellt worden, erklangen zum Vergnügen der Musikliebhaber auch relativ „unbekannte“ Werke der Wiener Klassik. Mit der „Sinfonie Nr. 1 Es-Dur KV 16“ erlebte man ein frühes Werk des Salzburger Komponisten, in dem sich aber schon seine ganze Meisterschaft zeigt. Die drei Sätze waren in einen farbigen Orchesterklang gekleidet, so etwas ist ja ein Markenzeichen für die Qualität des in ganz Europa konzertierenden Orchesters.

Matthias Hellmons hat seit der künstlerischen Reifeprüfung an der Musikhochschule Detmold im Fach Dirigieren sein „Handwerk“ stets vertieft. Dies spürte man an der bis ins kleinste Detail stimmigen Spielweise des Orchesters, wobei die drei Sätze der Sinfonie mit Esprit und Leidenschaft gespielt ihren ganzen Reiz entfalten konnten.

In Musik gesetzte Glaubensaussage

Die „Motette für Sopran und Orchester KV 165“ „Exsultate, jubilate“ schien wie für Sopranistin Irina Trutneva geschrieben. Die sympathische Künstlerin, die schon in so renommierten Konzerthäusern wie dem Concertgebouw Amsterdam oder der Philharmonie Berlin ihre lyrisch timbrierte Stimme zeigen konnte, zeigte sich bei diesem sakralen Werk bestens zu Hause. Komponiert hat Mozart diese Motette auf seiner letzten Italienreise und man spürt ganz deutlich den mediterranen Einfluss. Irina Trutneva konnte die starke in Musik gesetzte Glaubensaussage jenseits des reinen Notentextes mit inniger Ausgestaltung präsentieren.

Mit dem „Violinkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219“ bot sich den Konzertbesuchern mit Violinistin Gina Keiko Friesicke ein grandioses Finale. Die Künstlerin kann auf internationale Erfolge zurückblicken, gilt als Ausnahmetalent. Mit Esprit und Leidenschaft spielte sie den Einleitungssatz, wusste die Melodien des langsamen Adagios sehr gefühlvoll zu spielen und mit Grazie und Anmut gestaltete sie das finale Rondeau.