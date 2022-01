Große Freude über Reisegutschein

Lions-Präsident Klaus Tebbe überreichte am Freitagnachmittag den Hauptgewinn des Lions-Adventskalenders 2021 an die glückliche Gewinnerin, Joana Mozynski aus Ostbevern.

Lions-Präsident Klaus Tebbe überreichte am Freitagnachmittag den Hauptgewinn des Lions-Adventskalenders 2021 an die glückliche Gewinnerin, Joana Mozynski aus Ostbevern. Joana Mozynski kann sich nun dank eines einem Reisegutscheins im Wert von 1000 Euro auf ihre nächste Urlaubsreise freuen, den der Lions Club Ostbevern natürlich lokal beim Reisebüro Neumann in Ostbevern erworben hat.

Der Lions-Adventskalender war wieder ein großer Erfolg, die gedruckte Auflage war innerhalb kurzer Zeit vergriffen, obwohl der traditionelle Verkauf auf dem Kastaniensonntag im November abermals entfallen war. 49 regionale Unternehmen und Sponsoren hatten für den Kalender über 150 attraktive Sach- und Dienstleistungspreise gestiftet.

„Bei derart vielen Gewinnen ist es nicht verwunderlich, dass noch längst nicht alle Preise nicht abgeholt worden sind“, schreibt Michael Hundrup von den Lions. Unter anderem der Gutschein für eine Ballonfahrt, ein Smoothie-Maker und eine Kiste spanischer Edelsekt warten noch auf ihre Gewinner. Alle Gewinnnummern können weiterhin auf der Webseite www.lions-ostbevern.de eingesehen werden. Und die Gewinne können noch bis Monatsende abgeholt werden. Eine kontaktlose Abholung ist auch nach telefonischer Voranmeldung unter 0 25 32/95 81 32 im Fotostudio Brandes, Großer Kamp 10 möglich.

Im zweiten Halbjahr hatte der Lions Club Ostbevern seine Anstrengungen vor allem der Fluthilfe an Ahr und Erft gewidmet und bereits erhebliche Mittel dafür mobilisieren können (WN berichteten). Die schon traditionelle Unterstützung von regionalen Frauenhäusern will der Club indes dennoch nicht vernachlässigen, und so sollen die Erlöse des Adventskalenders anteilig ebenfalls für diese wichtige Förderaufgabe verwendet werden.

Lions Clubs sind eine weltweit aktive Service-Organisation, die größte Nicht-Regierungs-Organisation (NGO) der Welt, mit einem eigenen Sitz bei den Vereinten Nationen, die unter dem Motto „We Serve“ der humanitären Gemeinschaft auf allen Ebenen dient und sich aktiv für soziale, gesundheitliche und auch kulturelle sowie Bildungsbelange der Gesellschaft einsetzt. Der Lions Club Ostbevern besteht seit 2012 und umfasst aktuell 34 Mitglieder und drei Aspiranten.