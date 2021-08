Auch wenn die Aufräumarbeiten in der Eifel und den betroffenen Hochwasserregionen voran gehen, so ist dennoch nach wie vor Hilfe gefragt. Und die kommt auch aus Ostbevern. So hat der DRK-Ortsverein an zwei Wochenenden Werkzeuge gesammelt und brachte diese unmittelbar ins Hochwassergebiet. Auch die Ostbeverner Lions machen sich für die Region stark und haben bisher 50 000 Euro für die Betroffenen gesammelt.

Viele Ostbeverner folgten dem Sammelaufruf des Deutschen Roten Kreuzes für die Flutopfer im Ahrtal und brachten Spitzhacken, Verlängerungskabel, Vorschlaghammer, Fäustel, Meißel, Schaufeln, Besen, Schrubber, Baueimer und weiteres Handwerkszeug zum DRK-Heim. Neben den Sachspenden gab es auch einige Firmenspenden. Bereits am Sonntag wurden die großzügig gespendeten Sachwerte mit sechs DRK-Helferinnen und -helfern in den Zielorten verteilt. Mit zwei Gespannen und Hilfsgütern im Wert von 10 000 Euro im Gepäck traten die Rotkreuzler ihre Fahrt an. Erste Station war das Helfer-Shuttle in Grafschaft. Hier baute der DRK-Ortsverein ein Zelt auf und ließ Elektrogeräte für Stemmarbeiten zurück. Die zweite Station war das Baustoffzelt in Walporzheim. Hier überreichten die Rotkreuzler alles, was zum Sanieren benötigt wird. Die dritte Station schließlich führte zum Zwischenlager des Lions Clubs in Meckenheim. Von hier aus werden die Betroffenen mit vielen Dingen des täglichen Lebens versorgt. „Eine Sache haben alle Station gemeinsam,“ macht DRK-Rotkreuzleiter Christian Gerlach deutlich: „Es sind private Initiativen, mit dem Ziel den Betroffenen unkompliziert und schnell zu helfen.“ Die Aktion bezeichnet Christian Gerlach als einen vollen Erfolg.

„Die Spendenbereitschaft und Solidarität in und um Ostbevern hat uns begeistert und berührt“, heißt es auch vom Ostbeverner Lions Club im Rahmen einer vorläufigen Bilanz zur „Soforthilfe Erftstadt“, die ebenfalls durchweg positiv ausfällt. Über 50 000 Euro konnten die Löwen aus der Bevergemeinde in den vergangenen Wochen in den Region schicken. Über den Partnerclub Voreifel in Erftstadt und Zülpich konnten die Gelder direkt an Hilfsbedürftige weitergeleitet werden. „Dabei erfreut es die Lions besonders, dass von dieser Summe über 30 000 Euro aus Spenden von außerhalb des Clubs eingegangen sind. Dies zeugt von einem hohen Vertrauen, das der Club in der Öffentlichkeit genießt und von der überzeugenden Wirksamkeit der direkten, unbürokratischen und ehrenamtlich kostenlosen Zusammenarbeit der Lions Clubs miteinander“, sind die Verantwortlichen beeindruckt.

Und sie berichten über die Vielzahl von Stellen, an denen das Geld in diesen Wochen eingesetzt wird. So werde unter anderem über Vermittlung der Sozial- und Jugendämter zahlreichen Tagesmüttern, deren Einrichtungen vernichtet oder stark beschädigt wurde, ermöglicht, ihre Arbeit fortzusetzen oder wieder aufzunehmen. Ferner werden lokale Vereine aller Art bei ihrer jeweiligen ehrenamtlichen Wiederaufbauarbeit unterstützt. Auch die psychologische Traumabewältigung bei Kindern stark betroffener Familien sowie von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren wird im Rahmen der Unterstützung das Augenmerk gerichtet – immer in Kooperation mit den Lions Clubs vor Ort.

Das Konto der Lions bleibt für zweckgebundene Spenden geöffnet. Stichwort: Soforthilfe Erftstadt; IBAN: DE32 4036 1906 8627 2727 01.