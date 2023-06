Großeinsatz wegen Wohnungsbrand

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus wurde die Feuerwehr am Montagmittag gerufen.

Kleine Ursache, große Wirkung: So könnte man den Einsatz zusammenfassen, den die Feuerwehr am Montagmittag absolvieren musste.

Anwohner hatten dichten Rauch gemeldet, der aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus neben der Kita Zauberburg drang. Da nicht klar war, ob sich noch Personen in den Räumen befanden, wurde ein Großaufgebot an Kräften aus Ostbevern und Brock sowie die Drehleiter aus Telgte alarmiert. Unter Atemschutz drangen die ersten Feuerwehrleute in die Wohnung ein, in der sich aber keine Person befand.

Der Brandherd war schnell ausgemacht. Vermutlich hatte eine defekte Aquariumpumpe den Brand ausgelöst. Die Feuerwehr belüftete die stark verqualmte Wohnung, bevor die Einsatzkräfte dann wieder abrücken konnten.