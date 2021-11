Gute Aussichten für Feste

Nachdem die Diskussion um die Nutzung des Schützenplatzes in der Ratssitzung Anfang Oktober hochgekocht war, relativierte sich der Sachverhalt in der jüngsten Sitzung wieder.

„Es wird längst nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird“ – dieses Sprichwort scheint sich jetzt auch in der Diskussion um die Nutzung des Schützenplatzes unweit des Beverstadions zu bewahrheiten. Nachdem das Thema – der Kreis hatte das Nutzungsrecht des Platzes aufgrund des dortigen Wasserschutzgebietes eingeschränkt (WN berichteten) – in der Ratssitzung Anfang Oktober auftauchte und eine gewisse Empörung darüber bei den Ratsmitgliedern herrschte, beschäftigten sich die Kommunalpolitiker nun erneut mit dem Thema.

Rückblick: 1998 hatte die Gemeinde Ostbevern die Nutzung der Fläche dem Schützenverein St. Ambrosius übertragen. Schon damals gab es in der vertraglichen Regelung den Hinweis auf das dortige Wasserschutzgebiet und die Einhaltung der Schutzvorschriften.

Genehmigungen abgelaufen

Wegen ablaufender Genehmigungen stellte die Gemeinde im vergangenen Jahr einen neuen Antrag beim Kreis Warendorf auf wasserrechtliche Genehmigung der auf dem Platz jährlich stattfindenden Veranstaltungen – darunter nicht nur das Schützenfest, sondern auch das Treffen der Motorradfahrer anlässlich des Jumbo-Run sowie das Frühlingsfest der Landjugend oder das Oktoberfest des Schützenvereins.

Ein Punkt, auf den der Kreis in den bisher zu diesem Thema geführten Gesprächen hingewiesen hat, ist, „dass keine Grundwassergefährdung von den Veranstaltungen ausgehen darf“, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak in der jüngsten Ratssitzung. Dennoch solle die Zahl der Veranstaltungen – wie bereits in der Vergangenheit – begrenzt bleiben. In erster Linie gehe es bei den Veranstaltungen jedoch um das Abstellen von Pkw und weiteren Fahrzeugen. „Aber wird sehen uns da auf einem guten Weg“, sagte Piochowiak im Hinblick auf die Gespräche mit dem Kreis.

Ahndung von Falschparken „über die Jahre vernachlässigt“

Als eine „alte Geschichte“ bewertete Werner Stratmann (Grüne) das Problem mit den parkenden Fahrzeugen. Die würden vielfach auf dem Grünstreifen und nicht auf den vorhandenen Parkflächen abgestellt – auch bei Veranstaltungen im Beverstadion, ergänzte Parteikollege Jochem Neumann. „Verstöße müssen rigoros verfolgt werden, so dass vernünftig geparkt wird“, sagte Werner Stratmann. „Wir haben das einfach über die Jahre vernachlässigt.“

Zustimmung gab es dazu von den Ratskollegen ebenso wie vom Bürgermeister: „Auch der Schiedsrichter bekommt ein Knöllchen, wenn er außerhalb der ausgewiesenen Parkflächen parkt“, sagte Piochowiak auch mit Blick auf die anderen Veranstaltungsorte in dem Wasserschutzgebiet rund um den Schützenplatz. Der sei nämlich nur „exemplarisch“ in die Diskussion geraten.

Für die Kirmesfahrzeuge, die sonst ebenfalls auf dem Schützenplatz abgestellt wurden, ist die Gemeinde zurzeit auf der Suche nach Alternativen, die die Belastung für das Wasserschutzgebiet möglichst gering halten. Gute Aussichten zeichnen sich für die Landjugend ab, so der Bürgermeister, der voller Hoffnung ist, dass die Genehmigungen vom Kreis auch weiterhin erteilt werden.