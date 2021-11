Gute Erfahrungen weitertragen

Auch in der Kirchengemeinde St. Ambrosius finden am 6. und 7. November die Wahlen zum Kirchenvorstand als Urnenwahl statt. Die Wahlen zum Pfarreirat hingegen finden im Rahmen der Pfarrversammlung als Zustimmungswahl am 9. November statt. Hierfür haben sich lediglich neun Bewerber für die zwölf Plätze, die eigentlich zur Verfügung stehen, gefunden.

Am Wochenende findet auch in St. Ambrosius die Wahl zum Kirchenvorstand statt.

„Weil uns die Kirche nicht egal ist“ – so lautet der Slogan zu den Wahlen zum Kirchenvorstand (KV) am kommenden Wochenende (6. und 7. November) auch in der Gemeinde St. Ambrosius. Doch die Intentionen, die hinter dem Engagement der Bewerber für beide Gremien stecken, sind ebenso vielfältig wie unterschiedlich wie die Menschen selbst.

So schreibt beispielsweise der 25-jährige Julian Meier, der im Kirchenvorstand mitarbeiten möchte: „Ich möchte die Pfarrei für die Zukunft stärken, damit die nächsten Generationen die gleichen positive Erfahrungen machen können wie ich.“ Für eine gute Seelsorge möchte sich Max Niehoff (32 Jahre) einsetzen. Denn er ist der Überzeugung, dass die nur mit guten Rahmenbedingungen gelingen kann. „Dafür möchte ich mich im Kirchenvorstand engagieren.“

„Nur wer mitarbeitet, kann etwas bewegen oder verändern“, sagt Stefan Schule (53 Jahre), der seit sechs Jahren Mitglied im Kirchenvorstand ist und weiter mitarbeiten möchte.

Die Kirchenvorstandswahl findet als Urnenwahl statt. Die Wahlräume sind am Samstag (6. November) von 17 bis 19.30 Uhr sowie am Sonntag (7. November) von 7.30 bis 12.30 Uhr in der Kleinen Kirche von St. Am­brosius sowie am Sonntag von 9 bis 12 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu in Brock geöffnet. Die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist seit heute nicht mehr möglich.

Die Wahl zum Pfarreirat wird in der kommenden Woche am Dienstag (9. November) um 19 Uhr als Zustimmungswahl bei der Pfarrversammlung durchgeführt. Eigentlich stehen für diese Wahl zwölf Plätze zur Verfügung. Allerdings haben sich lediglich neun Bewerber fristgerecht gemeldet, die nun bei der Versammlung zur Wahl stehen, teilt Pfarrer Marco Klein mit. „Allerdings hat uns das Bistum mittlerweile noch ermöglicht, dass weitere Kandidaten noch im Pfarreirat mitarbeiten können“, sagt Pfarrer Klein. Infos unter