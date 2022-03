Kindergarten wird in Neubau an der Bahnhofstraße umziehen

Die Container-Module, die derzeit noch von der Kita Biberbande genutzt werden, haben im Frühjahr 2023 ihren Dienst – zumindest an dieser Stelle – getan.Auf dem Gelände der ehemaligen Landmaschinenfirma Horstmann an der Bahnhofstraße wird derzeit ein Neubau errichtet.Das Bild zeigt das gescheiterte Kita-Neubauprojekt an der Wagenbauerstraße.

Für die Kita Biberbande, die derzeit in den Container-Modulen im Baugebiet Kohkamp III untergebracht ist, zeichnet sich nach Angaben der Gemeinde eine „gute Lösung“ ab. Im Frühjahr 2023 sollen die Kinder und Erzieher zur Bahnhofstraße umziehen.

Darüber informierte Bürgermeister Karl Piochowiak gemeinsam mit Vertretern des Kreises und dem Kindergartenträger, der AWO, jetzt die Eltern der Kinder, die derzeit die Kita besuchen.

Zur Erinnerung: Im Frühjahr vergangenen Jahres war bekanntlich das Kita-Neubauprojekt an der Wagenbauerstraße endgültig gescheitert. Mit der Folge, dass die eigentlich nur als Interimslösung gedachten Containermodule zur Betreuung in Ostbevern verbleiben und im vergangenen Sommer sogar erweitert werden mussten, um den zwischenzeitlich gestiegenen Betreuungsbedarf decken zu können.

Doch nun ist für diese Kinder ein Ende im Provisorium in Sicht: Auf dem Gelände der ehemaligen Landmaschinenfirma Horstmann an der Bahnhofstraße wird derzeit ein Neubau errichtet. In Abstimmung mit dem Kreis und der AWO werde die Kita Biberbande nun im Frühjahr 2023 umziehen. Bis dahin soll das Gebäude fertiggestellt sein.

Für die Eltern, die das Gesprächsangebot von Piochowiak wahrgenommen hatten und an der Infoveranstaltung teilnahmen, seien das gute Neuigkeiten gewesen, heißt es seitens der Gemeinde. Die Besorgnis, dass aus der eigentlichen Zwischen- eine Dauerlösung werden könnte, sei nämlich bei vielen in der Zwischenzeit gewachsen. Dass die Tage der Container-Module nun für ihre Kinder gezählt sind, nahmen sie mit Erleichterung zur Kenntnis.

Doch auch wenn der Umzug der Kita Biberbande jetzt beschlossene Sache ist, auf Modul-Lösungen wird die Gemeinde auch in den kommenden Jahren bei der Kinderbetreuung nicht verzichten können. „Das haben die Anmeldezahlen und Abgleichgespräche mit dem Kreis sowie den Trägern der Tageseinrichtungen deutlich zu erkennen gegeben“, heißt es weiter.

Denn demnach zeige sich der dringende Bedarf für die Einrichtung einer weiteren Fünf-Gruppen-Kita. Diese neue noch zu errichtende Einrichtung, deren Trägerschaft ebenfalls die AWO übernommen hat, soll nun im Baugebiet Kohkamp III gebaut werden.

Hierzu bereitet die Verwaltung derzeit ein Investorenauswahlverfahren vor. Ein Grundstück ist schon reserviert, der Kaufpreis festgelegt, und der Gemeinderat soll noch vor Ostern die Bewertungskriterien für das offene Bieterverfahren festlegen. Mit einer Fertigstellung sei allerdings nicht vor Mitte 2024 zu rechnen.

Da aber bereits zum 1. August dieses Jahres ein Betreuungsbedarf für zwei weitere Gruppen gegeben sei, komme die Gemeinde nicht umhin, auf zusätzliche Module zurückzugreifen. So sollen in unmittelbarer Nähe zur noch bestehenden Übergangslösung zwei weitere Container-Module mit einer Nutzfläche von 400 Quadratmetern aufgestellt werden. Die vorbereitenden Arbeiten dafür sollen nach Angaben der Verwaltung in wenigen Wochen beginnen, damit die neue Kindertagesstätte pünktlich zum 1. August darin ihren Betrieb aufnehmen kann.

„Bei allen Beteiligten in Rat und Verwaltung, der Elternschaft, den Erzieherinnen und Erziehern und ihrem Träger sowie den Verantwortlichen beim Kreis Warendorf steht das Kindeswohl ganz oben an und so freue ich mich besonders, dass mit dem Umzug der Biberbande in die neuen Räumlichkeiten nicht nur ein Kapitel der Ungewissheit zu Ende geht, sondern sich alle dort an der Bahnhofstraße pudelwohl fühlen können“, ist Bürgermeister Karl Piochowiak nach eigenen Angaben zuversichtlich.