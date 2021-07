GW Albersloh bekommt neue Gegner

Die Fußballer des BSV Ostbevern und SV Ems Westbevern haben einen Gegner weniger in der A-Liga-Saison 2021/22. GW Albersloh ist in die Staffel A2 gewechselt.

GW Albersloh wird versetzt. Nachdem der FC Mecklenbeck seine erste Mannschaft aus der Kreisliga A2 zurückgezogen hat, wird der freie Platz in der Saison 2021/22 von GW Albersloh eingenommen. Die Mannschaft von Trainer Julian Spangenberg wechselt somit aus der A 1 kommend die Staffel. Somit werden die A-Ligen im Kreis Münster in zwei 12er- und in einer 13er-Gruppe aktiv. Die drei Meister spielen in einer Aufstiegsrunde die beiden Bezirksliga-Aufsteiger aus. Sofern es die Teamzahl erlaubt, soll es ab 2022/23 wieder zwei A-Ligen geben. Das hängt allerdings von der Anzahl der Absteiger aus der Bezirksliga ab, wie auch vom weiteren Verlauf der Pandemie.

„GW Albersloh war aus geographischen Gründen der erste Ansprechpartner für einen Wechsel in die A2 und hat den Wechsel nach kurzer Rücksprache mit der Mannschaft sofort zugestimmt. Dem Kreis war es wichtig, den Wechsel im Einklang mit dem Verein durchzuführen,“ sagt der Kreisvorsitzende Norbert Krevert.

Staffeleinteilung 2021/22

Kreisliga A1: BW Beelen, DJK Everswinkel, SC Hoetmar, TSV Handorf, FC Greffen, SG Sendenhorst, SC Füchtorf, Ems Westbevern, VfL Sassenberg, Warendorfer SU II, BSV Ostbevern, SC Münster 08 II

Kreisliga A 2:

SG Selm, SV Herbern II, Warendorfer SU, Davaria Davensberg, TuS Ascheberg, VfL Wolbeck II, SV Rinkerode, BW Aasee II, Wacker Mecklenbeck, BW Ottmarsbocholt, TuS Hiltrup II, GW Albersloh

Kreisliga A 3:

Westfalia Kinderhaus II, Fortuna Schapdetten, SW Havixbeck, TuS Altenberge II, GS Hohenholte, FC Münster 05, SC Nienberge, DJK SV Mauritz, Eintracht Münster, BSV Roxel II, 1.FC Gievenbeck II, SC BG Gimbte, TuS Saxonia Münster